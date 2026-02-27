Trấn Thành đút túi bao nhiêu từ 2.000 tỷ doanh thu phim

"Thỏ ơi" giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn 2.000 tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt. Sau khi trừ đi nhiều khoản chi phí và ăn chia với các bên, anh có thể dắt túi khoảng 500 tỷ đồng.

Số liệu thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Thỏ ơi đã thu 334 tỷ đồng tính tới sáng 27/2. Cũng nhờ bộ phim mới nhất này, Trấn Thành trở thành đạo diễn 2.000 tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt. Thành tích các phim trước của anh lần lượt là Bố già (427 tỷ), Nhà bà Nữ (475 tỷ), Mai (551 tỷ) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ).

Con số 2.000 tỷ đồng này thực tế không về thẳng túi nhà sản xuất, vì còn phải chia sẻ với rạp, đơn vị phát hành và khấu trừ các loại thuế.

Trấn Thành có thể đút túi khoảng 500 tỷ sau 5 dự án phim thành công. Ảnh: FBNV.

Đầu tiên, tổng doanh thu một dự án sau khi trừ phí VAT 8% (trước đây là 5%), sẽ tiếp tục trừ phí phát hành, dao động 4-5% tổng doanh thu. Số tiền này sau đó sẽ ăn chia với nhà phát hành. Thông thường, rạp sẽ hưởng 50 - 60% doanh thu phim. Tỷ lệ ăn chia này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và thay đổi theo tuần.

Vậy nên, lợi nhuận nhà sản xuất thực tế thu được thường chỉ dao động trong khoảng 25-30% doanh thu phòng vé.

Áp dụng công thức chung nói trên, Trấn Thành có thể dắt túi khoảng 800 tỷ đồng . Đây là con số trước khi trừ chi phí sản xuất và P&A (tiếp thị và phát hành). Tổng chi phí sản xuất 5 phim của Trấn Thành theo ước tính vào khoảng 200 tỷ đồng . Trong khi chi phí P&A vào khoảng 50-75 tỷ (dao động 10-15 tỷ cho mỗi phim). Vì vậy, khoản lợi nhuận thực nhận của nam đạo diễn rơi vào khoảng trên 500 tỷ.

Lưu ý: Các con số trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Số liệu thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào mức thỏa thuận giữa hệ thống rạp và các đơn vị sản xuất, phát hành. Ngoài ra, doanh thu phòng vé theo thống kê của đơn vị độc lập có thể chênh lệch 5-10% so với doanh thu thực tế.