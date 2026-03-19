Vĩnh Đam khi không Trấn Thành

Vĩnh Đam đang là một trong số gương mặt trẻ được tích cực lăng xê của điện ảnh Việt. Chỉ trong ít tháng đầu năm 2026, diễn viên sinh năm 2004 đã liên tiếp xuất hiện trong 2 dự án phim với vai trò nam chính, lần lượt là Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành ) và Bus: Chuyến xe một chiều (đạo diễn Luk Vân).

Trong Bus: Chuyến xe một chiều, Vĩnh Đam được giao vai nam sinh Tuấn Vũ. Trong lần đầu nhập trường, Vũ chạm mặt Mây và nảy sinh tình cảm với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi trải qua nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra trong trường, anh dần phát hiện sự thật về Mây và những biến cố từng xảy ra với cô gái ấy.

Màn thể hiện của diễn viên trẻ vấp phải tranh luận. Nhiều luồng ý kiến cho rằng vai diễn mới của Vĩnh Đam còn nhạt nhòa, kém thuyết phục hơn so với màn xuất hiện trước đó trong phim Trấn Thành. Diễn viên bị nhận xét diễn gượng gạo, biểu cảm hời hợt. Đặc biệt, đài từ của anh vẫn chưa có sự cải thiện, còn khá khô cứng, thiếu cảm xúc.

Tại buổi họp báo ra mắt phim, Vĩnh Đam lên tiếng nhận lỗi khi bị chê diễn đơ, thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót. "Sau mỗi bộ phim, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi mong dự án được đón nhận nhẹ nhàng. Hy vọng tôi và dàn cast sẽ đón nhận những góp ý từ phía mọi người. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, làm tốt hơn, không được để phim sau tệ hơn phim trước", diễn viên chia sẻ.

Trước đó không lâu, Vĩnh Đam gây chú ý khi có vai chính trong Thỏ ơi - phim Tết thu gần 450 tỷ của Trấn Thành. Anh vào vai Thế Phong, một doanh nhân trẻ thành đạt có cuộc hôn nhân với Hải Linh (Chị Bờ Vai) được nhiều người ngưỡng mộ. Song, những diễn biến tiếp theo của phim lột trần những dối trá, bí mật dơ bẩn trong mối quan hệ tưởng như hoàn hảo này.

Dù đảm nhiệm vai chính, anh bị nhận xét thể hiện lép vế so với các đồng nghiệp. Nhân vật Thế Phong thực chất phức tạp và nhiều xung đột nội tâm hơn so với Tuấn Vũ của Bus: Chuyến xe một chiều, giúp Vĩnh Đam có thêm nhiều đất diễn. Đáng tiếc là diễn viên trẻ chưa lột tả trọn vẹn được chiều sâu vai diễn. Anh thể hiện ổn trong những cảnh tình cảm, ngọt ngào, song lộ diễn xuất non nớt ở những cảnh cần thể hiện tâm lý phức tạp.

Thực tế, Bus: Chuyến xe một chiều ra mắt sau nhưng lại được ghi hình trước Thỏ ơi. Thời điểm bấm máy, Vĩnh Đam chưa có kinh nghiệm, mới là lần đầu lấn sân điện ảnh. Vậy nên, việc màn thể hiện của anh trong bộ phim do Luk Vân đạo diễn bị chê kém thuyết phục hơn là điều dễ hiểu.

Vĩnh Đam sở hữu chiều cao nổi bật 1,92 m, cùng gương mặt góc cạnh gây ấn tượng. Trước khi đóng phim, mỹ nam gốc Gia Lai từng có kinh nghiệm làm người mẫu, tham gia một số show giải trí. Ngoại hình sáng, ăn ảnh là lợi thế giúp anh dễ gây được sự chú ý. Diễn viên cũng cho thấy tinh thần cầu thị trong công việc. Điều Vĩnh Đam cần là sự nghiêm túc trau dồi, cải thiện diễn xuất để tiến xa hơn với lĩnh vực điện ảnh.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.