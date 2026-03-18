'Âu Dương Phong' Chu Thiết Hòa hiện tại ra sao

  • Thứ tư, 18/3/2026 10:42 (GMT+7)
Ở tuổi 77, Chu Thiết Hòa được nhận xét phong độ. Ông vẫn miệt mài với công việc diễn xuất dù tuổi đã cao.

Theo Sohu, Chu Thiết Hòa dù đã ở tuổi thất tuần vẫn tích cực hoạt động diễn xuất. Những năm gần đây, nam diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục, hoạt động tích cực trong lĩnh vực phim ảnh.

Mới đây, ông được bắt gặp khi ghé thăm một phòng khám răng ở Vô Tích. Trong bức ảnh được người hâm mộ ghi lại, sao TVB một thời mặc vest xanh đậm, dù tóc và lông mày đã bạc trắng nhưng vẫn minh mẫn, sắc mặt hồng hào. Khi được fan xin chụp ảnh chung, ông vui vẻ nhận lời. Diễn viên được nhận xét tính tình cởi mở, thân thiện, khác hẳn với những vai phản diện lạnh lùng trên màn ảnh.

Chu Thiet Hoa anh 1

Chu Thiết Hòa ở tuổi 77. Ảnh: Weibo.

Bức ảnh chụp Chu Thiết Hòa được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng nhận xét nam diễn viên gạo cội vẫn phong độ, trẻ trung hơn so với tuổi thực là 77.

Chu Thiết Hòa sinh năm 1949 tại Hong Kong. Ông ban đầu làm việc tại Đài truyền hình Lệ Đích, sau đó đầu quân TVB vào năm 1982. Tên tuổi tài tử được đông đảo khán giả biết tới sau các dự án nổi tiếng như Lộc Đỉnh Ký, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Anh Hùng Xạ Điêu... Chu Thiết Hòa rất giỏi đóng vai phản diện trong các bộ phim võ thuật.

Gần đây, nam diễn viên tham gia phim điện ảnh Thanh Xuân Tạm Biệt Thanh Xuân, đồng thời xuất hiện trong Triều Sán Phong Vân với vai ngư bá Hoàng Thiên Tung đầy khí chất. Ở tuổi 77, Chu Thiết Hòa được nhận xét vẫn lăn xả trong việc diễn xuất và được người trong nghề lẫn khán giả nể trọng.

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

