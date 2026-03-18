Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi

Minh Khang xin lỗi sau vụ lùm xùm mâu thuẫn với tài xế công nghệ. Anh mong muốn vụ ồn ào khép lại để mỗi bên có thể tiếp tục công việc, cuộc sống của mình.

Sáng 18/3, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng về đoạn clip mâu thuẫn với tài xế công nghệ gây xôn xao những ngày gần đây. Anh thừa nhận bản thân là người đàn ông trong đoạn clip gây tranh cãi trên.

"Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó", Minh Khang viết.

Minh Khang lên tiếng xin lỗi vào sáng 18/3. Ảnh: FBNV.

Nhạc sĩ cho biết việc tài xế công khai đoạn clip lên mạng xã hội khiến sự việc lan truyền rất nhanh, kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân anh và gia đình. Vì vậy, anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

"Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình. Tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi... Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình", chồng Thúy Hạnh chia sẻ.

Bài viết của Minh Khang nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận chỉ sau ít phút đăng tải. Nam nhạc sĩ hiện đã khóa chức năng bình luận cho các bài viết.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế công nghệ bị hành khách dọa dẫm. Dân mạng cho rằng người đàn ông này là Minh Khang - chồng Thúy Hạnh. Trước loạt ý kiến trái chiều, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh ban đầu giữ im lặng, không phản hồi. Trang cá nhân của nam nhạc sĩ cũng liên tục bị tấn công, thả phẫn nộ những ngày qua.

Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng…

