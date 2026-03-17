Diễn viên gốc Việt Trường Hưng rời TVB, sống bằng livestream bán hàng

Sau khi rời TVB, Trường Hưng sang Trung Quốc đại lục tìm kế sinh nhai, livestream bán hàng. Song mới đây, anh tiết lộ con đường kinh doanh không hề dễ dàng.

Theo tờ St Headline, diễn viên gốc Việt Huỳnh Trường Hưng rời TVB vào năm 2023, chuyển sang lĩnh vực livestream bán hàng tại thị trường đại lục. Mới đây, tài tử gây chú ý khi xuất hiện tại một buổi tiệc và chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Anh thẳng thắn chia sẻ những khó khăn phía sau công việc livestream bán hàng, cho biết cuộc sống không hề hào nhoáng như bên ngoài nhìn vào. Ngôi sao TVB một thời tiết lộ thị trường kinh doanh trên livestream có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, khiến anh gặp không ít khó khăn, rắc rối.

Trường Hưng kể từng có phiên livestream suốt 6 tiếng. Song, công việc kéo dài như vậy chỉ xảy ra khi kết quả bán hàng tốt. Nếu doanh số không khả quan, buổi phát sóng có thể bị cắt ngay trong giờ đầu tiên.

Những năm gần đây, ngoài kinh doanh ẩm thực, anh còn cùng một số người bạn lập nhóm nhảy với độ tuổi trung bình trên 40. Nhóm thường xuyên đăng tải video nhảy nhót trên Douyin dù bị nhiều cư dân mạng chê cười, chỉ để có hy vọng mở rộng thị trường tại đại lục.

Trường Hưng (tên đầy đủ Huỳnh Trường Hưng) sinh năm 1978 tại Việt Nam. Năm 5 tuổi, anh cùng gia đình sang Pháp sinh sống rồi đến Hong Kong lập nghiệp. Anh từng giành giải phụ tại cuộc thi Nam vương Hong Kong 2005. Anh phát triển tại TVB suốt 18 năm và có nhiều cơ hội diễn xuất, trước khi quyết định rời đài vào năm 2023.

Tháng 7/2012, Trường Hưng đăng ký kết hôn với bạn gái tên Peggy. Cặp đôi có với nhau 3 người con.