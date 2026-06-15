Nhân viên hợp đồng kỳ nghỉ gọi điện cho mẹ Hà Anh 'xin không bêu tên'

Nữ người mẫu vừa có bài đăng dài trên trang cá nhân, kể lại trải nghiệm có mẹ bị lừa mất khoản tiền lớn vì hợp đồng kỳ nghỉ ảo.

Theo Hà Anh, cô ban đầu không hay biết việc mẹ bị lừa do cả hai sống xa nhau. Nữ người mẫu và em gái ở TP.HCM, trong khi mẹ cô sống một mình ở Hà Nội. Hà Anh từng nhiều lần mời mẹ vào TP.HCM ở để gần con cháu, nhưng bà từ chối vì còn bạn bè, hoạt động các nhóm hội về hưu ngoài Hà Nội.

“Hai chị em mình luôn tôn trọng quyền tự do của mẹ, cũng vì mẹ là mẹ mình, làm sao mình có quyền ‘kiểm soát’ bà làm gì, chi tiêu ra sao... Nhưng chính vì tin tưởng vào sự quyết định cũng như quyền tự do của bà, mà bà đã trở thành một con mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo kỳ nghỉ”, nữ người mẫu cho hay.

Cô nhận định những kẻ lừa đảo đánh vào tâm lý người già muốn có kỳ nghỉ để đưa con cháu đi chơi, lại có khả năng "sinh lời" để cải thiện từ lương hưu. Hà Anh tiết lộ sau khi các phóng sự về hợp đồng kỳ nghỉ ảo lên sóng, gây xôn xao dư luận, người từng lừa đảo mẹ cô vẫn gọi điện để thao túng tâm lý bà, hứa hẹn sẽ sắp xếp trả lại tiền trong tương lai với điều kiện không bêu tên mình. Trong khi, mỗi lần em gái Hà Anh gọi điện để đối chất thì người này từ chối làm việc và dập máy.

Hà Anh cho biết mẹ cô cũng là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ ảo. Ảnh: FBNV.

Người đẹp cho biết cô ủng hộ việc các cụ già hay thân nhân của người bị lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng để làm rõ mọi chuyện.

“Lên tiếng xong các ông bà sẽ trút được cục nghẹn trong người. Chứ sống trong ấm ức tủi hổ và biến mình thành tội đồ còn khổ hơn bằng mấy nỗi đau mất tiền… Mình mong có hướng dẫn chính xác từ nhà nước về việc các ông bà sẽ làm thủ tục tố cáo tại địa phương ở đâu và như thế nào, vì đa số ông bà rất ngại giấy tờ. Nhưng với mẹ mình thì Công An TP.HCM tiếp nhận rất nhanh. Mẹ lên tường trình, hướng dẫn viết nội dung đơn tố cáo, ký tên là xong. Mong các bà các ông nhìn vào sự thật, ngừng nghĩ mình là ngoại lệ và cùng nhau lên tiếng”, Hà Anh chia sẻ.

Bài đăng của người mẫu sinh năm 1982 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước đó, hồi cuối năm 2025, Hà Anh từng lên tiếng cảnh báo vấn đề này. Thời điểm đó, người mẫu công khai chia sẻ câu chuyện mẹ ruột cô nghi trở thành nạn nhân của mô hình đầu tư thiếu minh bạch liên quan đến gói nghỉ dưỡng. Tổng số tiền bà đã bỏ ra là 700 triệu đồng.

Gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ. Trong 3 tập đầu, bộ phim ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi trở thành đối tượng nhắm tới của các chiến dịch tiếp thị. Họ thường được mời tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm thông qua những cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà miễn phí hoặc các sự kiện trải nghiệm dịch vụ.

Theo nội dung chương trình, các gói sản phẩm được quảng bá như một hình thức nghỉ dưỡng dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời được giới thiệu có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Khách hàng được thuyết phục ngoài việc sử dụng cho nhu cầu cá nhân, họ còn có thể chuyển nhượng lại hợp đồng để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế, khi muốn chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Các khoản phí được đưa ra dưới nhiều hình thức khác nhau như phí đặt cọc, phí giữ chỗ hoặc phí dịch vụ…