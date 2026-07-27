Ngày cuối đời của diễn viên Vương Khải (Vương Kiến Long)

Vương Khải (tên thật Vương Kiến Long) vừa được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Đại An, Đài Bắc hôm 26/7. Anh hưởng dương 43 tuổi.

Theo Sinchew, thông tin Vương Khải qua đời nhận được sự quan tâm của giới giải trí Hoa ngữ. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng tải bài viết bày tỏ tiếc thương, chia buồn với gia đình nam diễn viên.

Dân mạng cũng chia sẻ lại một bài đăng cách đây không lâu của Vương Khải. Tài tử bộc lộ nhiều tâm sự, thừa nhận bản thân đang vật lộn với cảm giác "đánh mất sự tự tin". Đây cũng là bài đăng cuối cùng của Vương Khải trên Instagram.

Trong bài đăng, tài tử cho biết trước đây luôn quen với việc chia sẻ niềm vui với mọi người, hy vọng mang đến nụ cười cho những người xung quanh. Song khoảng thời gian đổ lại đây, anh dần trở nên thiếu tự tin và ngượng ngùng, có phần ngại giao tiếp.

Đối diện với những thay đổi này, diễn viên cho rằng đó là một phần của quá trình trưởng thành. Song, Vương Khải cho hay vẫn muốn tìm lại con người tự tin, giàu năng lượng khi xưa.

Vương Khải qua đời ở tuổi 43.

Theo China Times, trả lời phỏng vấn truyền thông, người quản lý của Vương Khải là Vương Huệ Ngọc không giấu được sự đau buồn. Bà nghẹn ngào cho biết bản thân là người đầu tiên nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát và lập tức đến hiện trường. "Tôi vẫn chưa thể tin được. Hôm qua chúng tôi còn gọi điện cho nhau và hẹn 'mai gặp nhé'", bà xúc động chia sẻ.

Người quản lý cho biết Vương Khải có sức khỏe tốt, sinh hoạt lành mạnh và thường xuyên tập luyện tại phòng gym. Ngay trước hôm qua đời, diễn viên còn đến phim trường ghi hình bộ phim truyền hình Taste of Life của đài SETTV từ khoảng 12h và kết thúc công việc vào hơn 17h. Bà cũng đã đến trường quay gặp anh trong ngày hôm đó.

Sau khi tan làm, Vương Khải còn chủ động gọi điện cho quản lý để xác nhận lịch quay của ngày hôm sau. Hai người thống nhất rằng anh sẽ có mặt trên phim trường vào lúc 14h30 hôm 26/7. "Khi nói chuyện điện thoại, giọng của cậu ấy hoàn toàn bình thường. Vì thế tôi thực sự không thể tin chuyện này lại xảy ra", quản lý chia sẻ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin khoảng 13h ngày 26/7, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về một trường hợp tử vong tại căn hộ ở quận Đại An, Đài Bắc. Người trình báo là hàng xóm. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, Vương Khải đã không còn dấu hiệu sự sống và được xác định tử vong nên không được đưa đến bệnh viện. Vụ việc sau đó được bàn giao cho cảnh sát điều tra.