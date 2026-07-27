'Triển Chiêu' Huỳnh Nhật Hoa ở tuổi 64

Huỳnh Nhật Hoa phủ nhận ý định tái xuất showbiz. Ở tuổi lục tuần, ông có cuộc sống an nhàn, chủ yếu dành thời gian cho Đội bóng Ngôi sao Hong Kong.

Theo China Times, sau khi vợ qua đời cách đây 6 năm, nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa dần rút lui khỏi làng giải trí. Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn cho rằng tài tử đã rơi vào cảnh khánh kiệt, buộc phải trở lại con đường diễn xuất. Đồn đoán càng lan rộng sau khi ông góp mặt trong đêm nhạc của ca sĩ Lê Thụy Ân.

Mới đây, Huỳnh Nhật Hoa chính thức lên tiếng, phủ nhận chuyện muốn tái xuất. "Trên mạng lại xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng tôi sẽ trở lại, từ đóng phim, ca hát đến tham gia các sự kiện thương mại. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi rất vinh dự khi được Lê Thụy Ân mời làm khách mời trong đêm nhạc của cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật", ông nói.

Huỳnh Nhật Hoa cho biết chưa có ý định trở lại hoạt động nghệ thuật và vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thỉnh thoảng, ông nhận lời làm khách mời trong các buổi hòa nhạc hoặc gặp gỡ bạn bè, còn phần lớn thời gian hoạt động cùng các thành viên trong Đội bóng Ngôi sao Hong Kong.

Những hình ảnh mới nhất của Huỳnh Nhật Hoa. Ảnh: China Times.

Trước tin đồn đã tiêu hết tài sản tích lũy, Huỳnh Nhật Hoa cũng thẳng thắn bác bỏ: "Tôi không phải người quá giàu có, nhưng tôi vẫn còn tiền. Mọi người không cần lo lắng về tình hình tài chính của tôi".

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, gia nhập TVB năm 1980. Ông nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt chủ lực của đài, nổi tiếng với hàng loạt vai diễn kinh điển như Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu (1983), Đinh Hữu Kiện trong Nghĩa bất dung tình (1989), Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên (1995) và Kiều Phong trong Thiên long bát bộ (1997)...

Ông cùng Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ và Thang Trấn Nghiệp hợp thành “Ngũ Hổ Tướng TVB”, biểu tượng một thời của truyền hình Hong Kong.