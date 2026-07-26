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Giải trí

Màn trình diễn của BIBI tại Waterbomb bị lên án

  • Chủ nhật, 26/7/2026 20:40 (GMT+7)
  • 53 phút trước

BIBI vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn nhạy cảm cùng các vũ công nam tại Waterbomb Seoul 2026. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã vượt quá giới hạn sân khấu.

Theo Nate, ngày 25/7, BIBI xuất hiện trên sân khấu ngoài trời của Waterbomb Seoul 2026, được tổ chức tại Trung tâm triển lãm KINTEX ở thành phố Goyang. Nữ ca sĩ mặc bộ jumpsuit trắng bó sát và trình diễn loạt ca khúc nổi tiếng như Bam Yang Gang, BIBI Vengeance.

Trong một phần tiết mục, BIBI quỳ xuống sân khấu, cởi bộ jumpsuit để lộ trang phục bikini mặc bên trong. Sau đó, cô tiếp tục biểu diễn giữa các vũ công nam với nhiều động tác và biểu cảm gợi cảm.

Video do kênh chính thức của Waterbomb đăng tải nhanh chóng lan truyền, làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt trên các diễn đàn và mạng xã hội.

BIBI sau đó hứng chịu hàng loạt bình luận tiêu cực. Nhiều người cho rằng tiết mục “vượt quá giới hạn”, “quá lộ liễu” và “giống một màn thoát y hơn là biểu diễn âm nhạc”. Một số khán giả nhận xét việc mặc bikini vốn không xa lạ tại Waterbomb, nhưng cách tương tác giữa BIBI và các vũ công nam lần này đã đẩy mức độ gợi cảm đi quá xa.

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BIBI gây tranh cãi với màn trình diễn táo bạo tại Waterbomb Seoul 2026. Ảnh: @tenasia.

Làn sóng phản đối còn tập trung vào việc đoạn video được đăng công khai trên mạng xã hội. Theo một số ý kiến, dù Waterbomb là lễ hội dành cho người trưởng thành, nội dung trên các kênh mạng xã hội vẫn có thể tiếp cận người xem ngoài sự kiện, bao gồm cả khán giả chưa đủ tuổi.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ cho rằng BIBI vốn được biết đến với phong cách phóng khoáng, mạnh mẽ và thường có các màn trình diễn gợi cảm tại Waterbomb. Họ cũng lưu ý Waterbomb Seoul là sự kiện chỉ dành cho người từ 19 tuổi trở lên, vì vậy nghệ sĩ có quyền tự do hơn trong cách xây dựng sân khấu.

Đây không phải lần đầu BIBI gây chú ý vì trang phục và phong cách biểu diễn tại Waterbomb. Năm 2022, nữ ca sĩ từng gặp sự cố trang phục trong lúc biểu diễn. BIBI nhanh chóng nhận sự hỗ trợ từ nhân viên sân khấu rồi tiếp tục hoàn thành tiết mục. Cách xử lý tình huống của cô khi đó nhận được nhiều lời khen.

BIBI, tên thật Kim Hyung-seo, là nữ ca sĩ, rapper kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô được biết đến với phong cách âm nhạc cá tính, hình ảnh nổi loạn và các màn trình diễn có yếu tố gợi cảm. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được chú ý như Bam Yang Gang, BIBI Vengeance, The WeekendKazino.

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