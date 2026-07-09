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Giải trí

World Cup 2026 gây tranh luận khi có Justin Bieber, Shakira và BTS

  • Thứ năm, 9/7/2026 12:26 (GMT+7)
  • 40 phút trước

World Cup 2026 gây tranh luận khi FIFA đưa biểu diễn giữa giờ vào trận chung kết. Trong đó, Justin Bieber, Shakira, BTS và Madonna góp mặt trong đội hình nghệ sĩ chính.

Theo thông báo của FIFA, chương trình FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show (chương trình biểu diễn giữa trận chung kết) sẽ diễn ra ngày 19/7 tại New York New Jersey Stadium. Justin Bieber là cái tên mới nhất được bổ sung vào đội hình đồng headliner, bên cạnh Madonna, Shakira và BTS. Ngoài ra, Burna Boy, nhạc trưởng người Venezuela Gustavo Dudamel cũng sẽ góp mặt trong chương trình kéo dài khoảng 11 phút.

Sự góp mặt của Justin Bieber tạo thêm điểm nhấn cho chương trình. Nam ca sĩ Canada từng là một trong những biểu tượng pop lớn nhất thập niên 2010, sở hữu lượng người hâm mộ toàn cầu đông đảo với loạt bản hit như Baby, Sorry, Love Yourself hay Stay.

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Justin Bieber sẽ xuất hiện tại FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show, bên cạnh Shakira, BTS và Madonna. Ảnh: Reuters.

Việc Bieber xuất hiện ở sân khấu chung kết World Cup được xem là nước đi giúp FIFA thu hút thêm nhóm khán giả trẻ. Màn biểu diễn này cũng có ý nghĩa lớn trong hành trình trở lại của Justin Bieber.

Trong phát biểu được công bố, Justin Bieber nói FIFA World Cup có khả năng kết nối thế giới theo cách hiếm sự kiện nào làm được. Anh cho biết mình biết ơn khi được tham gia chương trình, đặc biệt khi sự kiện này đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới.

Bên cạnh Bieber, dàn nghệ sĩ còn lại cũng cho thấy tham vọng tạo nên một sân khấu mang tính biểu tượng. Madonna từng biểu diễn tại Super Bowl Halftime Show 2012, Shakira gắn liền với World Cup qua bản hit Waka Waka, còn BTS đại diện cho làn sóng K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Theo AP, đây là một khoảnh khắc giải trí mang màu sắc Super Bowl hiếm thấy trong một trận chung kết bóng đá, bởi các màn trình diễn kiểu này vốn không phổ biến trong môn túc cầu. Thông thường, những sự kiện như chung kết Champions League có phần biểu diễn trước trận, thay vì can thiệp vào khoảng nghỉ giữa hai hiệp.

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The Sun cho biết khán giả không quá mặn mà với chương trình biểu diễn giữa giờ. Ảnh: Reuters.

Chính yếu tố này khiến chương trình gây tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng trận chung kết World Cup nên giữ trọng tâm thể thao. The Sun ghi nhận nhiều phản ứng không hào hứng trên mạng xã hội sau khi Justin Bieber được công bố, trong đó có ý kiến cho rằng World Cup đang ngày càng thiên về yếu tố giải trí.

Dù vậy, FIFA nhấn mạnh chương trình không chỉ là hoạt động giải trí. FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show sẽ hỗ trợ Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen, sáng kiến đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và bóng đá cho trẻ em trên toàn cầu. Theo FIFA, hơn 50 triệu USD đã được huy động, trong đó có 1 USD từ mỗi vé bán ra cho các trận đấu World Cup 2026 được quyên góp cho quỹ.

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Thuận Minh

World Cup Justin Bieber BTS Justin Bieber Shakira BTS

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

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  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

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