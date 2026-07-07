Bom tấn 'điên rồ' của Nolan gây bàn tán sau suất chiếu đầu tiên

Bom tấn sử thi "The Odyssey" của Christopher Nolan nhận nhiều lời khen sau suất chiếu sớm. Dự án 250 triệu USD được xem là canh bạc táo bạo của đạo diễn.

The Odyssey là dự án điện ảnh thứ 13 trong sự nghiệp đạo diễn của Christopher Nolan. Bộ phim chuyển thể từ trường ca sử thi cùng tên của Homer, xoay quanh hành trình trở về quê nhà của Odysseus sau cuộc chiến thành Troy.

Trong phim, Matt Damon đảm nhận vai Odysseus, người anh hùng Hy Lạp phải đối đầu với các sinh vật thần thoại trên đường trở về với vợ là Penelope (Anne Hathaway) và con trai Telemachus (Tom Holland). Tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Jon Bernthal cùng nhiều gương mặt khác.

Trước khi ra rạp vào ngày 17/7, The Odyssey đã có buổi công chiếu tại London ngày 6/7. Ngay sau suất chiếu, nhiều cây viết điện ảnh và nhà phê bình đã chia sẻ phản ứng đầu tiên trên mạng xã hội. Phần lớn nhận xét dành cho bộ phim đều mang sắc thái tích cực, trong đó nhiều ý kiến gọi đây là một trong những tác phẩm tham vọng nhất trong sự nghiệp Christopher Nolan.

The Odyssey nhận nhiều phản hồi tích cực sau suất chiếu đầu tiên. Ảnh: Universal.

“Một phiên bản chuyển thể hoành tráng và cuốn hút từ trường ca sử thi của Homer, mang đậm dấu ấn riêng của Christopher Nolan. Thật sự rất khó để tưởng tượng có một nhà làm phim nào khác trên thế giới có thể đưa nguyên tác này lên màn ảnh với quy mô, tầm vóc và chiều sâu cảm xúc lớn đến như vậy”, Peri Nemiroff của tờ Collider mô tả bộ phim.

Trong khi đó, Jazz Tangcay của Variety gọi bộ phim là “một thành tựu đáng kinh ngạc” và “một sử thi ngoạn mục”. Cây viết này đặc biệt dành lời khen cho các cảnh chiến đấu, phần hình ảnh và những yếu tố kỹ thuật của tác phẩm. Bên cạnh đó, màn trình diễn của dàn diễn viên như Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, John Leguizamo và Lupita Nyong’o cũng được đánh giá cao.

Cùng chung nhận định, nhà báo Simon Thompson cho rằng The Odyssey là một tác phẩm có phần làm phim chỉn chu, hoành tráng đúng như kỳ vọng dành cho một dự án của Christopher Nolan. Ông đặc biệt khen ngợi Matt Damon trong vai Odysseus, cho rằng nam diễn viên đã có một màn thể hiện mạnh mẽ và giàu sức nặng.

Erik Davis (tờ Fandango và Rotten Tomatoes) cũng đánh giá cao màn trình diễn của Robert Pattinson, cho rằng nam diễn viên đã tạo nên một nhân vật mưu mô, khó đoán và cuốn hút. Theo ông, Pattinson khai thác rõ nét màu sắc phản diện của nhân vật, mang đến một trong những màn thể hiện đáng chú ý trong sự nghiệp của anh.

Ngoài diễn xuất, phần hình ảnh và quy mô sản xuất của The Odyssey cũng là điểm được nhắc đến nhiều. Bộ phim được giới thiệu là tác phẩm truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng hệ thống máy quay IMAX.

Một số cây viết cũng bày tỏ bất ngờ trước việc Nolan đưa yếu tố siêu nhiên và màu sắc kinh dị vào tác phẩm. Aaron Couch của The Hollywood Reporter nhận xét đây là lần đầu ông thấy Nolan thực hiện một trường đoạn kinh dị được xây dựng hoàn chỉnh trong phim. Trong khi đó, Steven Weintraub cho rằng cách đạo diễn khai thác yếu tố thần thoại và siêu nhiên là một trong những điểm nổi bật của bộ phim.

Bom tấn của Nolan gây bất ngờ khi có yếu tố kinh dị. Ảnh: Universal.

Trước đó, The Odyssey từng gây tranh cãi vì một số lựa chọn diễn viên, đặc biệt là việc Lupita Nyong’o đảm nhận vai Helen thành Troy. Một bộ phận khán giả cho rằng lựa chọn này chưa phù hợp với bối cảnh văn hóa – lịch sử của nguyên tác Hy Lạp cổ đại, đặt câu hỏi về mức độ trung thành của bộ phim với trường ca Homer. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng Hollywood đang ưu tiên tính đa dạng trong casting hơn yếu tố nguyên bản.

Ở góc độ sản xuất, The Odyssey cũng được xem là một trong những dự án tham vọng bậc nhất sự nghiệp Christopher Nolan. Với kinh phí được ước tính khoảng 250 triệu USD , dự án cho thấy mức độ tin tưởng lớn mà Universal dành cho ông sau thành công của Oppenheimer.

Chính nguồn lực khổng lồ cùng biên độ sáng tạo rộng này khiến The Odyssey được xem như một canh bạc điện ảnh táo bạo của Nolan trong thời điểm Hollywood ngày càng thận trọng với các dự án bom tấn nguyên bản.