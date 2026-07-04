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Giải trí

Tăng Thanh Hà sánh đôi bạn diễn kém 11 tuổi

  • Thứ bảy, 4/7/2026 21:28 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Lễ bế mạc DANAFF gây chú ý với sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà sau thời gian dài vắng bóng. Nhiều nghệ sĩ Việt và khách mời quốc tế cùng hội tụ trên thảm đỏ.

Tối 4/7, lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) diễn ra, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời trong nước lẫn quốc tế. Tại thảm đỏ sự kiện, Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên góp mặt tại một sự kiện điện ảnh sau thời gian dài rời xa showbiz.

Sự xuất hiện của cô càng được quan tâm hơn khi cách đây ít ngày, Tăng Thanh Hà được công bố đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong một dự án điện ảnh mới.

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Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô tham dự LHP.

Tại thảm đỏ sự kiện, Tăng Thanh Hà diện thiết kế đen - trắng thanh lịch, áo quây màu đen ôm dáng, tôn phần vai trần, kết hợp chân váy trắng dáng dài. Người đẹp cho biết cảm thấy áp lực khi trở lại một sự kiện điện ảnh lớn sau thời gian dài. Xuất hiện bên cạnh cô là bạn diễn Ma Ran Đô trong bộ tuxedo trắng lịch lãm.

Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh cùng xuất hiện trên thảm đỏ, nhận được sự chú ý từ truyền thông. Nam diễn viên chọn suit đen phom rộng, phối áo trắng bên trong, tạo vẻ chỉn chu. Trong khi đó, Thùy Anh diện đầm quây màu cam với chất liệu bóng nhẹ, phần thân váy được xử lý xếp nếp và có tà rủ bên hông. Trước đó, tác phẩm của cả hai - Vì mẹ anh phán chia tay từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, giúp màn tái ngộ trên thảm đỏ lần này được sự chú ý từ khán giả.

Kaity Nguyễn và đạo diễn Phạm Thiên Ân xuất hiện cùng dàn khách mời quốc tế tại sự kiện. Cả hai đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF IV. Trước đó, nam đạo diễn từng được biết đến với Bên trong vỏ kén vàng, tác phẩm đoạt giải Caméra d’Or tại Cannes 2023. Trong khi đó, Kaity Nguyễn là giám khảo trẻ nhất từ trước đến nay của LHP châu Á Đà Nẵng.

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Kaity Nguyễn xuất hiện bên dàn khách mời.

Đoàn phim Ốc mượn hồn cũng góp mặt trên thảm đỏ DANAFF IV, với sự xuất hiện của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng các diễn viên trong ê-kíp như Hoa hậu Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm. Tác phẩm thuộc thể loại bí ẩn - tâm lý, xoay quanh câu chuyện một linh hồn “mượn xác” để trở về với người mình yêu. Tại DANAFF IV, Ốc mượn hồn là một trong các tác phẩm thuộc hạng mục Phim Việt Nam dự thi, góp thêm màu sắc cho nhóm phim tranh giải năm nay.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7, với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Năm nay, sự kiện giới thiệu 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu, gồm hai hạng mục tranh giải chính là Phim châu Á và Phim Việt Nam. Bên cạnh trình chiếu, DANAFF IV còn mở rộng hoạt động giao lưu, hội thảo, đào tạo tài năng trẻ và kết nối công nghiệp điện ảnh quốc tế.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Thuận Minh

Ảnh: BTC

Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà Trần Tiểu Vy giải trí phim ảnh liên hoan

  • Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà, tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, là một nữ diễn viên được xem là "ngọc nữ" của showbiz Việt. Cô bén duyên với điện ảnh khi tham gia bộ phim "Dốc Tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng đến khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng Muốn Khóc" thì Tăng Thanh Hà mới được nhiều khán giả biết đến. Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân người Philippines gốc Việt Louis Nguyễn.

    • Ngày sinh: 24/10/1986
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Phim nổi bật: Hương Phù Sa (2005), Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008), Đẹp Từng Centimet (2009), Mỹ Nhân Kế (20113),...

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  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

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