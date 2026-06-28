Khoảnh khắc gây chú ý của đoàn phim 'Mưa đỏ'

Trên thảm đỏ, dàn diễn viên và ê-kíp phim Mưa đỏ lựa chọn trang phục chỉn chu, lịch lãm, vui vẻ tạo dáng trước ống kính và nhận được sự chú ý từ khán giả có mặt tại sự kiện. Sau khi thắng lớn tại phòng vé và chinh phục nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, Mưa đỏ tiếp tục góp mặt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV ở hạng mục Phim Việt Nam. Tác phẩm sẽ tranh giải cùng nhiều phim đáng chú ý như Tử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương...