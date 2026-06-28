Khoảnh khắc gây chú ý của đoàn phim 'Mưa đỏ'

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Tối 28/6, lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã diễn ra tại Đà Nẵng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng nhiều đại biểu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh và du lịch.
Ji Chang Wook trở thành một trong những tâm điểm trên thảm đỏ lễ khai mạc DANAFF IV. Tài tử Hàn Quốc diện vest đen lịch lãm, liên tục vẫy tay chào truyền thông và người hâm mộ khi di chuyển vào khu vực sự kiện. Nam diễn viên nổi tiếng với khán giả châu Á qua là Hoàng hậu Ki, và gần đây là bom tấn xác sống Colony: Bầy xác sống. Trước khi xuất hiện tại thảm đỏ, Ji Chang Wook đã có mặt ở Đà Nẵng trong sự chờ đón của đông đảo người hâm mộ, thậm chí bị vây kín tại sân bay.
Thảm đỏ DANAFF IV còn chứng kiến màn hội ngộ của nhiều nghệ sĩ gạo cội trong nước. NSND Lê Khanh, Như Quỳnh, Hoàng Cúc và NSND Lan Phương xuất hiện trong những thiết kế thanh lịch, nền nã, cùng vui vẻ vẫy tay chào truyền thông. Sự góp mặt của các nghệ sĩ nhiều thế hệ góp phần tạo nên không khí trang trọng cho lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.
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Trên thảm đỏ, dàn diễn viên và ê-kíp phim Mưa đỏ lựa chọn trang phục chỉn chu, lịch lãm, vui vẻ tạo dáng trước ống kính và nhận được sự chú ý từ khán giả có mặt tại sự kiện. Sau khi thắng lớn tại phòng vé và chinh phục nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, Mưa đỏ tiếp tục góp mặt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV ở hạng mục Phim Việt Nam. Tác phẩm sẽ tranh giải cùng nhiều phim đáng chú ý như Tử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương...
Đoàn phim Mang mẹ đi bỏ cũng góp mặt trên thảm đỏ DANAFF IV với sự xuất hiện của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling. Đáng chú ý, tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo cũng sang Việt Nam tham dự sự kiện, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Trước đó, nam diễn viên được chú ý khi đảm nhận vai trò quan trọng trong dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc kể trên.
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Đoàn phim Ốc mượn hồn xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV với sự góp mặt của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và diễn viên Tiểu Vy. Nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện thiết kế cúp ngực tông trắng bạc, phần tùng váy bồng nhẹ giúp tôn vóc dáng thanh thoát. Bên cạnh vẻ ngoài gợi cảm, Tiểu Vy giữ thần thái sang trọng, nổi bật khi sánh bước cùng ê-kíp phim tại sự kiện.
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Đoàn phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng xuất hiện trên thảm đỏ DANAFF IV với sự góp mặt của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, diễn viên Kiều Minh Tuấn và Đoàn Minh Anh. Kiều Minh Tuấn diện suit kẻ nâu, giữ vẻ lịch lãm khi đứng giữa ê-kíp. Đoàn Minh Anh nổi bật trong thiết kế trắng thanh thoát, tôn nét nữ tính và thần thái dịu dàng. Trong khi đó, đạo diễn Đỗ Quốc Trung chọn áo dài đỏ truyền thống, tạo điểm nhấn trên thảm đỏ. Trước đó, Phí Phông thắng lớn tại phòng vé dịp 30/4, trở thành một trong những phim Việt gây chú ý thời gian qua.
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Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7, với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Năm nay, sự kiện giới thiệu 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu, gồm hai hạng mục tranh giải chính là Phim châu Á và Phim Việt Nam. Bên cạnh trình chiếu, DANAFF IV còn mở rộng hoạt động giao lưu, hội thảo, đào tạo tài năng trẻ và kết nối công nghiệp điện ảnh quốc tế.
Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.