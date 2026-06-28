Bảo Anh thoát 'bẫy'

Liên tiếp 2 single mới nhất, Bảo Anh kết hợp với những cái tên còn rất trẻ, nỗ lực làm mới âm nhạc và hình ảnh của bản thân, dẫu cho vẫn chỉ xoay quanh ballad sở trường.

Giống như nhiều ca sĩ nổi lên từ thập niên 2010s của Vpop, sự nghiệp của Bảo Anh gắn liền với ballad. Dẫu cho cũng có giai đoạn phát hành nhạc dance pop, hợp tác với Khắc Hưng ở thời kỳ đỉnh cao phong độ của producer này, tuy nhiên những bản hit lớn nhất, được nhắc đến nhiều nhất của nữ ca sĩ vẫn phải kể đến Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm.

Chất liệu ballad của Bảo Anh đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Cô không sa đà vào những bản nhạc bi lụy, sầu khổ quá mức, thay vào đó là những tâm trạng có phần lửng lơ, không rõ ràng, nhưng lại mô tả một cách chân thực cảm nhận của bản thân ở một giai đoạn tình cảm nhất định. Phần phối khí cũng được đưa thêm tiết tấu nhẹ nhàng, chứ không đơn giản và khuôn mẫu như những sản phẩm của thập niên trước. Cú hích từ Em xinh say Hi cũng giúp Bảo Anh tiếp cận với nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ hơn, mở rộng phạm vi âm nhạc ra khỏi những nhạc sĩ đã quen thuộc nhiều năm qua với cô như Kai Đinh, Châu Đăng Khoa hay Mr. Siro.

Em xinh say Hi là bước đệm để Bảo Anh đến gần với nhiều khán giả trẻ.

2 single mới nhất của Bảo Anh là Tìm lại - khi cô làm khách mời cho Hngle - và đặc biệt là Níu kéo mãi không phải cách là minh chứng khá rõ rệt cho hướng đi mới của nữ ca sĩ.

Làm mới mình sau hơn một thập kỷ

Tính từ thời điểm Bảo Anh vụt sáng với chương trình Giọng hát Việt 2012, tới nay cô đã được công chúng biết tới 14 năm. Hành trình này tuy chưa phải quá dài, nhưng cũng đã đủ để xếp nữ ca sĩ vào hàng có thâm niên, cũng như đã định hình được hình ảnh bản thân khó rõ nét trong lòng khán giả. Trong 14 năm qua, Vpop đã thay đổi khá nhiều, dễ thấy nhất là kiểu ballad sầu bi rất ăn khách trước đây đã dần lùi bước để những trào lưu khác dần lên ngôi.

Trước sự chuyển dịch đó, Bảo Anh cũng có những nỗ lực riêng để phù hợp với thời đại mới. Cô từng làm việc với Khắc Hưng trong những bản dance pop có tiết tấu nhanh, thử sức với cả vũ đạo. Cô hợp tác với rapper Táo khi rap/hiphop đang vươn lên đến đỉnh cao ở nhạc Việt. Cô phát hành EP Không biết nên vui hay nên buồn sau nhiều năm chỉ ra các single đơn lẻ. Dẫu không mang lại thành công vang dội cho cô khi như khi còn hát ballad, tuy nhiên nó giúp Bảo Anh duy trì được tên tuổi khá ổn, chưa khi nào cô rơi vào cảnh “flop” hay bị quên lãng.

Nhưng rõ ràng, ballad vẫn luôn là sở trường của Bảo Anh, và là thứ khiến cô thực hiện một cách thoải mái nhất. Ở EP Không biết nên vui hay nên buồn, có lẽ cô đã tìm được cách dung hòa tốt nhất giữa thẩm mỹ của bản thân vào trào lưu hiện hành của khán giả. Cô tiếp tục tận dụng chất liệu âm nhạc đó trong cả 2 sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình: Giai điệu vẫn thuần ballad, nhưng phần phối khí đã được thêm nhiều tiết tấu, có độ “nảy” rõ rệt hơn so với cách làm cũ.

Bảo Anh đã có nhiều thay đổi rõ rệt so với giai đoạn ballad thập niên 2010s.

Ở bản hit Tìm em kết hợp với Hngle, cả 2 lựa chọn kiểu nhạc lo-fi với những âm thanh hơi mờ, nhiễu, có phần giống với cách làm của W/n với loạt hit 3107 từng rất được ưa chuộng thời gian trước. Giọng hát của Bảo Anh được sắp đặt vào bài theo hướng một vocal nữ bay bay, chill chill, nhẹ nhẹ rất đặc trưng của thể loại này, được thu hơi rè một chút và đặt dưới lớp âm thanh, thay vì nổi lên trên như cách làm của mainstream. Sự thay đổi này được khán giả trẻ khá ưa chuộng, bằng chứng là ca khúc Tìm em đã vươn lên top trending ngay giữa lúc những cái tên lớn của Vpop là Sơn Tùng, MCK, Mono đều phát hành sản phẩm.

Single Níu kéo mãi không phải cách cũng là một hướng đi cho thấy sự trẻ trung, hợp thời đại của Bảo Anh, với sự đổi mới thiên về mặt nội dung. Nếu như ở các bản ballad cũ Bảo Anh thường khá bi lụy, sử dụng nhiều tới cách hát trầm buồn, bi lụy, thì ở ca khúc này cô có cách hát nhẹ hơn, sáng hơn, nhằm mục đích để mô tả hành trình ở bên nhau rồi chia tay trong êm đềm của một cặp đôi. Chấp nhận sự thật, không đổ lỗi, dằn vặt nhau là điểm sáng trong ca khúc lần này của Bảo Anh “Cành khô chẳng thể ươm lá, sỏi đá không thể nở hoa/ Tình yêu của đôi ta cũng như vậy anh à”.

Đứng ở vai trò hòa âm phối khí kiêm hậu kỳ cho bài là Reeze - một producer trẻ thuộc DreamS Entertainment. Anh chứng minh được tư duy dựng bài khá hiện đại khi sử dụng tiết tấu nhanh, nảy nhịp, rõ ràng giống cách làm của ballad ở indie, kết hợp đoạn rap nhẹ ở giữa bài khá liền mạch không bị đứt gãy cảm xúc. Phần hậu kỳ cũng xếp giọng hát của Bảo Anh cùng HYO có âm lượng vừa phải, không để quá to như cách làm ballad thập niên trước.

Tư duy của Bảo Anh khi hợp tác với nghệ sĩ trẻ

Bảo Anh đã có bước chuyển mình đáng chú ý khi hợp tác với Hngle ở single Tìm em - một nghệ sĩ còn khá mới, chỉ vừa bật lên từ năm ngoái với bản hit Không buông làm mưa làm gió trên các nền tảng streaming. Đây không chỉ là một động thái hỗ trợ, ủng hộ nghệ sĩ trẻ, mà nó còn đánh dấu sự thay đổi trong tư duy của Bảo Anh khi sẵn sàng thử sức với cách làm nhạc của nghệ sĩ indie, không cần phải “chuẩn mực” trong mọi khâu, chấp nhận kéo giọng hát của mình xuống dưới lớp âm thanh để tạo không gian âm nhạc khác biệt.

Níu kéo mãi không phải cách được sản xuất phù hợp với mainstream hơn, tuy nhiên Bảo Anh vẫn có sự liều lĩnh khi hợp tác với tân binh HYO. HYO thậm chí còn “mới” hơn cả Hngle khi nam ca sĩ chưa từng có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào trước đó, và mới chỉ được công chúng biết tới tên khi nằm trong dàn line up của Tinh hà say Hi năm nay. Ca khúc này có thể coi là bước chạm ngõ làng nhạc đầu tiên của HYO.

Sự kết hợp với tân binh HYO, và trước đây là Hngle, cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy làm nhạc của Bảo Anh.

Bảo Anh rõ ràng khá ưu ái cho sự xuất hiện cúa HYO trong bài khi cô để anh cất giọng đầu tiên, và anh được thể hiện cả phần hát và rap cho bài. Khán giả cũng có thể thấy được HYO sẽ theo đuổi trường phái idol giống như các thành viên trước đây của DreamS Entertainment như Jsol hay Hoàng Duyên khi anh có giọng hát khá êm ái, dễ nghe, phần rap melody cũng dễ tiếp cận với số đông. Đặc biệt, sự góp mặt của HYO trong MV cho thấy nam ca sĩ có ngoại hình rất sáng, cuốn hút cùng biểu cảm diễn xuất dễ chịu.

Tạo nhiều điều kiện cho tân binh là vậy, nhưng Bảo Anh vẫn có phần thể hiện khá nổi bật. Giọng hát của cô theo thời gian ngày càng có sự trầm ổn, vững vàng thay vì nét trong trẻo như thời mới ra mắt, diễn tả được nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp hơn. Cô cũng cho thấy khả năng kiểm soát bài khá tốt, không có phân đoạn nào vượt quá quãng giọng, đẩy cao trào vừa phải, phối hợp vocal với đàn em cũng mượt mà.

Níu kéo mãi không phải cách không phải là một bước đi quá đột phá của Bảo Anh, mà nó vẫn bắt nguồn từ những thứ cô làm tốt nhất cũng như thành công nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nó có những sự thay đổi nhẹ nhàng, có những sự kết hợp mới mẻ hơn, để cái tên Bảo Anh không bị cũ kỹ, mắc kẹt trong “cái bẫy ballad” mà có thể chạm được tới nhóm khán giả trẻ trung hơn. Tân binh HYO cũng có một màn ra mắt khá ổn, là bước đệm phù hợp cho anh tiến tới sân chơi Tinh hà say Hi với nhiều sự chú ý.