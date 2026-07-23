Tình hình của Tạ Đình Phong sau khi cha qua đời

Tạ Đình Phong đã tới Thanh Đảo để chuẩn bị cho đêm nhạc dự kiến ​​diễn ra vào 25-26/7. Những ngày qua, anh ở Hong Kong để lo liệu tang lễ cho cha.

Ngày 23/7, Stheadline đưa tin Tạ Đình Phong xuất hiện ở sân bay Thanh Đảo. Nam ca sĩ tới đây để chuẩn bị cho đêm diễn dự kiến ​​diễn ra vào 25-26/7. Tại sân bay, nam diễn viên mặc đồ đen và mang theo một chiếc túi lớn cùng màu. Anh nhanh chóng bước đi cùng nhân viên. Nam diễn viên luôn cúi đầu và giữ im lặng.

Cha của Tạ Đình Phong là ông Tạ Hiền qua đời vào 16/7. Tôn trọng nguyện vọng của diễn viên quá cố, gia đình ông đã tổ chức tang lễ một cách kín đáo và đơn giản.

Tạ Đình Phong được bắt gặp ở sân bay (ảnh phải). Anh tiếp tục lịch trình công việc sau khi lo tang lễ cho cha. Ảnh: Sina.

Thời điểm Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong đang ở Trung Quốc đại lục để chuẩn bị cho đêm nhạc. Khi hay tin cha nhập viện vì viêm phổi, Tạ Đình Phong lập tức gác lại công việc để trở về Hong Kong và ở bên ông Tạ Hiền trong những giây phút cuối cùng.

Tạ Đình Phong ca ngợi ông Tạ Hiền là "người tài năng xuất chúng và đạt được nhiều thành tựu đáng kể". Theo nam diễn viên, sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm với tính cách chân thành, hết lòng vì công việc, năng lượng tích cực, lạc quan của ông Tạ Hiền có tác động sâu sắc đến điện ảnh và giải trí Hong Kong.

Sau khi ông Tạ Hiền qua đời, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương. Châu Tinh Trì từng hợp tác với Tạ Hiền trong bộ phim Đội bóng thiếu lâm đăng một bức ảnh đen trắng của đồng nghiệp. Ông chia sẻ bài thơ: “Nâng chén, ông liếc nhìn bầu trời xanh với vẻ ngạo nghễ, rạng rỡ như cây ngọc bích đứng trước gió. Vĩnh biệt Tạ Hiền”.

Tạ Hiền sinh năm 1936 với tên thật là Tạ Gia Dư. Ông gia nhập lớp đào tạo diễn xuất năm 1953. Ông nổi tiếng nhất trong những năm 1950 và 1960 thông qua các bộ phim Thần điêu đại hiệp, Vua cờ bạc… Nhờ vai diễn ấn tượng trong phim Time, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 40 ở tuổi 85.

Tạ Hiền kết hôn với diễn viên Chân Chân năm 1974 rồi ly hôn 2 năm sau đó vì khoảng cách địa lý. Sau đó, ông kết hôn với Địch Ba Lạp và có hai con là Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Tạ Hiền từng nói thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông là nuôi dạy được một người con trai tốt.