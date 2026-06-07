Tóc Tiên phơi bày chính mình

Tóc Tiên phát hành single đầu tiên kể từ khi công khai chuyện đổ vỡ cá nhân, phơi bày tâm trạng của một người phụ nữ khi vẫn chưa thể bước ra khỏi mối tình cũ.

Mặc dù được biết đến nhiều với hình ảnh sôi động mạnh mẽ cùng những bước nhảy đầy năng lượng trên sân khấu, nhưng ballad vẫn luôn là một thể loại quan trọng trong sự nghiệp của Tóc Tiên. Từ giai đoạn tuổi trẻ khi còn hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo, Tóc Tiên đã được giao hát những ca khúc có giai điệu đẹp, sáng như Ngồi hát ca bềnh bồng, Yêu. Khi chính thức hoạt động chuyên nghiệp, Tóc Tiên cũng ghi dấu ấn trên thị trường với các bản ballad như Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất. Hay ở album đầu tay Cong với chủ đạo là EDM/dance, Tóc Tiên vẫn đặt vào một bản ballad là Nếu anh là em - Ca khúc được khán giả rất yêu thích.

Thực tế, Tóc Tiên đã từng phát hành EP Yêu rồi yêu rồi yêu vào năm 2021 với 4 bài hát thuần ballad nhẹ nhàng. Dẫu không mang đến đột phá cả trong âm nhạc lẫn sự nghiệp cho nữ ca sĩ, nhưng 4 bản ballad trong album được đánh giá cao ở cách đặt vấn đề, góc nhìn mới mẻ, không đại trà, và khả năng thanh nhạc thuộc dạng tốt trên thị trường của Tóc Tiên giúp cả 4 ca khúc có phần nổi trội về chất lượng so với các bản ballad khác ở Vpop.

Chính thức trở lại với âm nhạc sau hơn 1 năm kể từ Đậm đà phát hành trong chương trình Chị đẹp đạp gió, và hơn 3 năm kể từ bản ballad cuối cùng Nếu anh là em, Tóc Tiên tiếp tục thể hiện sự nhạy bén với thể loại này qua single Người còn thương em không, giữ vững góc nhìn độc đáo cùng kỹ thuật thanh nhạc làm nên tên tuổi cho cô.

Ý thơ là điểm nhấn sáng giá

Ca khúc Người còn thương em không được ê-kíp Tóc Tiên công khai thông tin rằng có sử dụng chất liệu ca từ trong bài thơ Buông của diễn viên Minh Dự. Bài thơ nằm trong tuyển tập Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, đã được nam diễn viên in thành sách. Trong bài thơ Buông có câu “Hay chờ trái đất hình vuông? / Thì cậu mới chịu tập buông một người”. Đây chính là câu thơ được Tóc Tiên cùng ê-kíp trực tiếp lấy cảm hứng cho bài hát, đặt ở cuối đoạn điệp khúc “Hay đến bao giờ khi trái đất này bỗng dưng hoá thành vuông/Thì em mới tập buông, được người”.

Xây dựng bài hát dựa trên một ý thơ là điểm nhấn sáng giá cho single trở lại của Tóc Tiên.

Việc mượn ý thơ của Minh Dự là điểm nhấn sáng giá. Đối với các bản ballad đơn giản, cơ bản, phần ca từ thường lặp đi lặp lại những phép so sánh, xây dựng hình ảnh rất quen thuộc, ít có sự thay đổi để tập trung tạo sự gần gũi, đồng cảm cho người nghe ngay lập tức. Ở Người còn thương em không, bài bất ngờ sử dụng một phép ví von khá lạ, khi cho rằng có lẽ phải đến khi trái đất hóa vuông, người con gái trong bài mới quên được mối tình cũ. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Tóc Tiên cùng ê-kíp triển khai mặt nội dung cho cả bài.

Không dùng những hình ảnh mơ hồ, chung chung, Tóc Tiên trực tiếp kể lại những hoạt động trong một ngày của cô khi thiếu đi người mình yêu, tưởng là những điều rất quen thuộc nhưng ẩn sâu trong đó là sự trống vắng và nhiều nỗi đau “Như một thói quen em pha cà phê mỗi sáng/ Chăm vườn tưới tiêu chỉ khác là thiếu bóng dáng/ Bộ phim ta xem chung đang dở dang/ Đường đi lên công ty kèm theo nước mắt hai hàng”. Cách diễn đạt này ít khi thấy được ở mainstream mà thường gặp nhiều hơn ở các nhạc sĩ indie.

Chính Tóc Tiên cũng đã quen thuộc với điều này, có thể nói đây là “gu” của nữ ca sĩ khi cô đã từng đưa ca khúc Từ những thói quen của nhạc sĩ indie Trang vào trong EP Yêu rồi yêu rồi yêu, với những câu hát khá tương đồng “Từ khi anh đến cùng những thói quen/ Làm cho tôi sống như một người tốt hơn/ Là tôi tốt hơn hay còn đang vấn vương/ Từ những thói quen anh tạo ra”. Đây đều là những góc nhìn rất mới lạ, khi nỗi đau của sự chia tay không đến từ những khoảnh khắc lớn lao, mà nằm ẩn khuất ngay cả trong những thói quen hàng ngày, những thứ mà trước đây nhân vật trong bài chưa từng có, như ở Từ những thói quen là việc gấp quần áo, tưới cây, còn trong Người còn thương em không là việc pha cà phê mỗi sáng, xem chung một bộ phim.

Đứng ở vai trò phối khí cho Người còn thương em không là nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng - người tham gia vào nhiều bản hit ballad của Vpop như Sao cha không, Nàng thơ. Thế mạnh của anh là tạo nên bầu không gian âm nhạc rộng lớn cùng sự kết hợp chặt chẽ giữa piano với dàn dây, và những điều này được thể hiện khá trọn vẹn trong single của Tóc Tiên. Không gian bài được xây dựng đẹp, có chiều sâu và phần nhạc cụ dây xuất hiện ở giữa bài giúp nâng đỡ ca khúc lên khá nhiều.

Giọng hát là điểm mạnh

Giọng hát của Tóc Tiên từng nhiều lần gây tranh cãi trong quá khứ. Một mặt, kỹ thuật hát của nữ ca sĩ thuộc top trên của thị trường, quãng giọng rộng, nhả chữ rõ ràng, dễ dàng phù hợp nhiều thể loại, từ ballad, R&B cho đến dance cô đều đã từng có hit. Mặt khác, sự chỉn chu, sạch sẽ trong vocal của cô khiến nhiều người cho rằng nó hơi “nhạt”, thiếu cá tính riêng.

Tóc Tiên luôn có kỹ thuật hát chắc chắn, và đây là điểm mạnh đáng ghi nhận trong một bản ballad cơ bản.

Trong Người còn thương em không, Tóc Tiên hầu như không thể hiện sự khác biệt nhiều so với những màn trình diễn ở các bản ballad trước đó: cô hát vẫn rất “sạch”, rất mượt và đẹp, hầu như không có một vết xước nào: nốt trầm xuống rõ lời, nốt cao hát thoải mái, không căng thẳng, bè phối chắc chắn dày dặn. Sự “sạch sẽ” này thường được đánh đồng với sự “kỹ thuật” quá mức, thiếu cảm xúc.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận kỹ càng, thì sự chỉn chu, trau chuốt của Tóc Tiên vẫn mang đến những kết quả tích cực nhiều hơn. Đặc biệt với phần giai điệu không quá thu hút của bài, hầu như không có một phân đoạn nào có sự thay đổi đáng nhớ, cứ đều đều đi xuyên suốt, thì khả năng vận dụng quãng giọng rộng cùng xếp đặt bè phối của Tóc Tiên giúp cho bài hát dễ nghe, dễ cảm hơn khá nhiều. Hay ở phần điệp khúc, khi nhạc sĩ dùng vần o để gieo cuối câu “Ngoài trời mưa đang to/ Cũng không thể so với những tổn thương em có/ Anh bây giờ chắc ấm êm cùng một ai đó, đừng lo” nghe khá nghịch tai và khó hát, nhưng Tóc Tiên thể hiện rất khéo khi từng chữ đều vuốt nhẹ, mỗi chữ lại được xử lý theo hướng khác nhau, khiến cho cả đoạn trở nên dễ nghe hơn hẳn. Chính vì thế, sự “kỹ thuật” của Tóc Tiên trong bài này là cần thiết.

Người còn thương em không rõ ràng không phải là một bất ngờ đột phá trong sự nghiệp của Tóc Tiên, thậm chí nhiều khán giả có thể thấy hơi thất vọng bởi đã chờ đợi single chính thức của nữ ca sĩ trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, Tóc Tiên cho thấy một góc nhìn khá nhất quán, trong cả việc lựa chọn bài hát, cách đặt vấn đề, cho đến cách thể hiện cũng đều có sự tương đồng nhất định với những bản ballad trước đây. Đây là lựa chọn phù hợp của Tóc Tiên, đơn giản vì nó “đúng” nhất với nữ ca sĩ trong thời điểm hiện tại.