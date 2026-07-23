Thêm thông tin vụ 'vương miện 3 tỷ đồng không có kim cương thật'

Trước loạt ý kiến trái chiều, đại diện nhà tài trợ cuộc thi hoa hậu cho biết ngay từ đầu đã công bố vương miện làm bằng bạc Ý đúc nguyên khối xi và kim cương nhân tạo.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video TikToker N.T.T. (cựu Hoa hậu của cuộc thi Miss Business Global 2023) mang vương miện đi kiểm định. Theo nội dung video, người được cho là nhân viên kiểm định sau khi kiểm tra đã kết luận những hạt đính trên vương miện không phải kim cương thật, phần khung vương miện cũng không phải làm bằng vàng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, kéo theo nhiều tranh cãi trái chiều. Không ít luồng ý kiến bày tỏ thắc mắc về mức giá 3 tỷ đồng của chiếc vương miện được công bố tại thời điểm cuộc thi diễn ra.

Hình ảnh chiếc vương miện đang gây tranh luận.

Trước sự việc gây tranh cãi, phóng viên Tri Thức - Znews đã liên hệ với bà Hồ Thanh Hương, đại diện cho nhà tài trợ vương miện của cuộc thi, đồng thời là người chịu trách nhiệm chế tác, thẩm định giá trị chiếc vương miện.

Bà Hương cho biết ngay tại thời điểm họp báo công bố, phía nhà tài trợ không khẳng định chiếc vương miện có đính kim cương thật hay làm bằng vàng. Thông tin này phía BTC lẫn thí sinh đều nắm được.

"Tôi đã công bố vương miện làm bằng bạc Ý đúc nguyên khối xi và kim cương nhân tạo, chứ không công bố là vàng và kim cương. Vương miện đã kèm theo giấy chứng nhận đá quý", bà Hương chia sẻ.

Về lý do định giá vương miện 3 tỷ đồng dù không có kim cương hay vàng thật, bà Hương cho biết vương miện được lấy ý tưởng từ những ngọn tháp cổ Dương Long tại Bình Định; yếu tố sáng tạo, chất xám và công sức nghệ nhân chế tác làm nên giá trị vương miện.

Trước đó, ông Trần Đức Sang - Giám đốc điều hành Miss Business Global, cũng cho hay BTC chưa từng công bố vương miện được chế tác bằng vàng, kim cương tự nhiên hay chất liệu đắt giá. Theo ông, BTC nhận sản phẩm sau khi chế tác theo thỏa thuận và có hỗ trợ chi phí chế tác cho phía nhà tài trợ vương miện.

Miss Business Global 2023 vốn là một cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ, có 16 thí sinh tham gia tranh tài ở chung kết và không nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tháng 7/2023, cuộc thi từng vướng ồn ào khi thông báo tước danh hiệu hoa hậu chỉ sau vài tháng đăng quang. Người bị tước vương miện sau đó "phản pháo" BTC cuộc thi. Đến nay, khi video kiểm định vương miện được chia sẻ lại, cuộc thi một lần nữa thành tâm điểm bàn luận, tranh cãi.