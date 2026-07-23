Em gái Trấn Thành ở hiện tại

Tin đồn hẹn hò giữa Uyển Ân và Negav tiếp tục gây bàn tán trên mạng xã hội, song cả hai vẫn giữ im lặng về mối quan hệ.

Mới đây, Uyển Ân và Negav tiếp tục trở thành cái tên được chú ý, bàn luận trên MXH. Dân mạng cũng đào lại nhiều bài đăng cũ và những lần tương tác trước đó của cả hai, được cho là bằng chứng hẹn hò. Hồi tháng 4, em gái Trấn Thành chia sẻ ảnh chụp cùng anh trai và hội bạn thân. Negav cũng có mặt trong khung hình và đứng cạnh nữ diễn viên. Hay trước đó, cả hai cũng không ít lần góp mặt trong các buổi cafe, hội họp của nhóm bạn thân.

Giữa những bàn luận của khán giả về tin hẹn hò, Uyển Ân lẫn Negav đều chưa có động thái lên tiếng.

Hình ảnh mới nhất của Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của Uyển Ân là hôm 19/7, khi cô chia sẻ loạt ảnh đi biển. Diễn viên Nhà bà Nữ xuất hiện với bộ bikini liền thân màu xanh lam, với những chi tiết cắt xẻ ở vùng lưng tạo điểm nhấn.

Thời gian gần đây, Uyển Ân có sự thay đổi lớn về ngoại hình lẫn phong cách thời trang sau khi giảm cân. Trước đó, nữ diễn viên từng tiết lộ cô dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống. Không chỉ có sự cải thiện về sắc vóc, cô cũng làm mới bản thân khi theo đuổi phong cách quyến rũ, cá tính.

Uyển Ân thường xuyên xuất hiện với những trang phục bó sát, nhiều chi tiết cắt xẻ hay đầm cúp ngực tôn vóc dáng, khác hẳn hình ảnh nữ tính, dịu dàng trước kia.

Uyển Ân sau khi giảm cân. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 3, nữ diễn viên xuất hiện trong phim điện ảnh Nhà mình đi thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền. Tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 14 tỷ đồng , con số khá khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt. Từ đó tới nay, cô chưa có thêm hoạt động nghệ thuật gây chú ý. Trên trang cá nhân, Uyển Ân thường xuyên chia sẻ ảnh đi chơi, du lịch cùng bạn bè, thi thoảng tham gia một số sự kiện.