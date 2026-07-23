Điều không ngờ ở show có 33 nghệ sĩ Việt

Trong số 33 anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai, Đông Hùng đang là nhân tố gây bất ngờ.

Cuộc đấu giữa 33 nghệ sĩ nam trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai bắt đầu đi đến giai đoạn căng thẳng, gay cấn. Luật chơi khá khắc nghiệt với việc chọn đội, bài hát và dàn dựng sân khấu để chiếm lấy cảm tình trực tiếp đối với khán giả ngay tại trường quay, mục tiêu là giành từng bình chọn để qua vòng an toàn, khiến dàn anh tài đang tìm mọi cách “sinh tồn”.

Nếu không nỗ lực từ vòng công diễn 1, họ sẽ đối diện với việc phải nói lời chia tay chương trình. 4 đội thi đến từ bảng đấu Bạch mã đã xuất quân. Từng tiết mục của Nhà Mỹ Nam; Củi Lửa, Ngoại Ô hay Làm Mạnh vẫn thu hút lượng người xem đông đảo cùng không ít bàn luận, tranh cãi, nhận định xoay quanh.

Song tính đến 22/7, màn trình diễn đang nhận được những đánh giá tích cực và số liệu khả quan nhất ở tập 3 của chương trình, gọi tên Xa đến từ Nhà Ngoại Ô. Người làm nên thành công nhất của tiết mục này không thể không kể đến Đông Hùng - thủ lĩnh nhóm.

Bất ngờ về Đông Hùng

Sau 3 ngày phát hành, Xa đang ghi nhận con số gần 700.000 lượt xem, là tiết mục nhóm có thành tích tốt nhất trong bốn tiết mục. Màn trình diễn của bộ ba Đông Hùng - 14 Casper và K.O đang hiện diện ở vị trí top thứ 5 top thịnh hành âm nhạc, top 1 trending overall. Tiết mục cũng vươn lên top 1 trên Itunes.

Trong hơn 4.000 bình luận để lại dưới tiết mục này, rất nhiều lời khen dành đến cho mức độ đầu tư, âm nhạc và tư duy về concept, trình diễn của Nhà Ngoại Ô.

Ở bản gốc, Xa của tác giả Lê Quang Hưng (sáng tác năm 2007), cựu thành viên Oringchains Band, mang màu sắc Nu Metal, Symphonic. Ca khúc này sau đó cũng có nhiều version khác nhau, với được phối ở thể loại Rock, EDM hoặc Acoustic.

19 năm sau, Xa được “hồi sinh” trên sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai với một phiên bản nhạc kịch mới mẻ.

Đông Hùng "biến hóa" ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

Trong số 8 ca khúc ở vòng công diễn 1, Xa được coi là thử thách khó khăn nhất để làm mới hoặc thu hút những khán giả trẻ. Trong khi những ca khúc thuộc những team khác như Nhong Nhong Nhong (team Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu) hay Quá khứ còn lại gì (Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will), vốn đã có độ nhận diện trên thị trường, được đông đảo công chúng biết tới.

Ban đầu, nhóm của Đông Hùng gồm 3 thành viên: 14 Casper, Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) và K.O. Song sau khi Dũng DT rút khỏi chương trình trước thềm công diễn 1, nhóm chỉ còn lại 3 người. 14 Casper và K.O lại là hai thí sinh đang xếp top cuối bảng điểm hỏa lực ở chương trình. Thử thách lúc này với Đông Hùng trở nên khó khăn gấp đôi.

Đối mặt với bài toán nói trên, Đông Hùng và các thành viên quyết định làm mới hoàn toàn bản Xa. Ý tưởng biến Xa thành vở nhạc kịch đến từ Đông Hùng. 14 Casper - một thành viên trong nhóm - chịu trách nhiệm viết lời mới và thêm phần rap. Thủ lĩnh nhóm cũng yêu cầu K.O phải thay đổi, hát nhiều hơn thay vì trình diễn như trước.

Tiết mục dàn dựng thành vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện Người đẹp và Quái vật, với sự đầu tư mạnh từ dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual lẫn trang phục, hóa trang. Các thành viên kể lại một câu chuyện đầy lớp lang bằng âm nhạc, có độ sâu lắng và cao trào cần thiết để thu hút khán giả.

Điều đáng nói hơn cả là Đông Hùng gần như nhường “đất diễn” để hai thành viên còn lại được tỏa sáng. Dù vậy, nam ca sĩ cũng cho thấy nỗ lực thay đổi khi thử thách với rap. 14 Casper là thành viên gây ấn tượng nhất ở tiết mục này.

Kết quả, Nhà Ngoại Ô dành chiến thắng thuyết phục trước đội Mỹ Nam. Trong vai trò đội trưởng, Đông Hùng cho thấy khả năng dẫn dắt nhóm. Anh nhìn thấy thế mạnh của từng thành viên và biết cách phát huy năng lực của họ.

Ưu điểm của nam ca sĩ còn đến từ việc biết lắng nghe đàn em và hỗ trợ đúng lúc. Trước đó, ở vòng công diễn Hội ngộ, chính Đông Hùng cũng là người dạy từng nốt nhạc, cách hát cho Phùng Minh Cương khi nghệ sĩ xiếc này hoàn toàn không có khả năng về âm nhạc.

Ngoài ra, tiết mục solo của Đông Hùng ở vòng này cũng ghi điểm với khán giả. Anh thể hiện bản Những bàn chân lặng lẽ trong phim Cảnh sát hình sự với giọng hát nội lực, sáng, chỉn chu. Tiết mục còn gợi lại ký ức của nhiều thế hệ người xem truyền hình miền Bắc. Màn đu dây của giọng ca sinh năm 1993 cũng cho thấy Đông Hùng không ngại thử thách bản thân ở những phạm vi ngoài giọng hát. Anh cũng là một trong số ít thành viên nhận danh hiệu Chiến tướng của công diễn Hội ngộ.

Đông Hùng có gì?

Trước khi bước vào hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai, Đông Hùng đã được dự đoán là nhân tố có thể tiến sâu tại chương trình thực tế này. Anh là một trong những giọng ca nam cao đẹp, nội lực của thị trường nhạc Việt. Vài năm qua, Đông Hùng tạo dấu ấn với dòng nhạc Cách mạng, nhạc nhẹ. Nam ca sĩ xuất hiện ở nhiều sân khấu, chương trình âm nhạc lớn.

Nghi ngại lớn nhất của công chúng về Đông Hùng khi anh tham gia chương trình thực tế là khả năng vũ đạo, sáng tạo concept hay sự linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy trong nhiều tình huống.

Sự hoài nghi đó phần nào có lời giải sau 3 tập của chương trình. Đông Hùng cho khán giả thấy một khía cạnh khác ở bản thân, khi anh không chỉ gắn với sự nghiêm túc, mà còn biết cách tạo ra những "content" hài hước cho người xem truyền hình.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Đông Hùng góp mặt ở một chương trình truyền hình. Anh là ca sĩ được phát hiện và trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc. Nam ca sĩ từng hiện diện ở Sao mai Điểm hẹn 2012, giành giải Ca sĩ triển vọng. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt ở Vietnam Idol 2014, mùa có dàn ca sĩ như Nhật Thủy, Minh Thùy, Yến Lê, Phương Linh... Thời điểm ấy, Đông Hùng đã thu hút khán giả với giọng hát đẹp, vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp. Anh được nhiều giám khảo của Vietnam Idol đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc và khả năng hát đa dạng thể loại.

Nam ca sĩ xuất hiện ở nhiều sân khấu, concert lớn vài năm qua.

Anh rời chương trình với vị trí top 3 và sau đó phát hành một số sản phẩm âm nhạc nhưng không tạo được hiệu ứng tốt.

Đến năm 2023, nam ca sĩ được chú ý nhiều hơn. Năm ngoái, tên tuổi Đông Hùng tỏa sáng khi song ca cùng Võ Hạ Trâm với Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) ở TP.HCM. Tiết mục này sau đó nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, và leo lên top 1 thịnh hành danh mục âm nhạc.

Tiếp đó, anh góp mặt ở nhiều chương trình lớn, concert hoành tráng. Đông Hùng cũng tỏ ra có duyên khi cover nhiều ca khúc cũ, giúp bài hát trở nên viral. Vào cuối tháng 5, bản cover Unstoppable của anh và Dương Hoàng Yến trên một sân khấu concert cũng lan tỏa mạnh trên nền tảng TikTok.

Hơn 12 năm tính từ thời điểm bước lên sân khấu âm nhạc đến khi nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng, Đông Hùng đã có một hành trình lắm thăng trầm. So với đồng nghiệp cùng thế hệ, thành công của nam ca sĩ đến khá muộn. Song từ cột mốc Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai và hiệu ứng rầm rộ từ chương trình này, Đông Hùng tiếp tục có thêm bàn đạp để tiến xa hơn nữa.