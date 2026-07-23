BTC cuộc thi hoa hậu lên tiếng vụ vương miện 3 tỷ đồng không có kim cương thật

Đại diện Miss Business Global khẳng định phía BTC chưa từng tuyên bố vương miện được đính kim cương hay làm bằng vật liệu đắt giá.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước video một TikToker đem vương miện của cuộc thi Miss Business Global 2023 đi kiểm định. Theo nội dung đoạn video, nhân viên thẩm định cho biết các hạt trên vương miện là đá thường, không phải kim cương. Trong khi, ngọc trai đính trên vương miện bị bong tróc, được kết luận là "đồ giả". Phần khung cũng được nhận định không phải làm từ vàng.

Chủ nhân đoạn video cho hay đã đi kiểm định từ 3 năm trước, song tới nay mới công bố. Đoạn video trên gây xôn xao mạng xã hội, tới nay đã thu hút gần 5 triệu lượt xem. TikToker này sau đó đăng tải thêm clip đi kiểm định vương miện lần hai và nhận được kết luận tương tự.

Nữ TikToker đăng tải video tố vương miện 3 tỷ đồng không có kim cương thật. Ảnh: FBNV.

"Sự việc này từ 3 năm trước - thời điểm đó không ai dám ra giấy bảo đảm rằng đây là đồ giả. Vì để có chứng cứ họp với BTC nên mình phải đi kiểm định rất nhiều nơi để xin giấy. Nhưng không chỗ nào dám cấp giấy kiểm định. Hiện tại mọi việc bị phanh phui nên mới khơi dậy vấn đề này... Nếu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, mình sẵn sàng hỗ trợ", chủ nhân đoạn video chia sẻ.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ, ông Trần Đức Sang - Giám đốc điều hành Miss Business Global - cho biết BTC từng muốn giữ im lặng, nhưng tới nay sự việc bị đẩy đi quá xa khiến dân mạng bị dẫn dắt tới những thông tin sai sự thật. Đại diện BTC cuộc thi hoa hậu cho biết trước đó chưa từng khẳng định vương miện được chế tác bằng vàng, kim cương tự nhiên hay chất liệu đắt giá.

Theo ông Sang, ngày 24/9/2022, phía BTC đã có buổi họp báo công bố vương miện cuộc thi Miss Business Global 2023. Tại sự kiện, đại diện nhà tài trợ là nghệ nhân kim hoàn Hồ Thanh Hương đã công bố vương miện và giá trị tương ứng. Chiếc vương miện do chính bà Hồ Thanh Hương lên ý tưởng và thiết kế.

Giám đốc điều hành Miss Business Global khẳng định BTC không có quyền thẩm định giá trị vương miện. Thực tế, BTC nhận sản phẩm sau khi chế tác theo thỏa thuận và có hỗ trợ chi phí chế tác cho phía nhà tài trợ vương miện. Phía nhà tài trợ mới là đơn vị thẩm định giá trị của chiếc vương miện.

Về lý do vương miện được định giá 3 tỷ đồng , ông Sang giải thích: "Đội ngũ nhân viên chế tác hoàn thành sản phẩm trong nhiều ngày liên tục. Cùng với giá trị tinh thần về ý nghĩa, biểu tượng, chất xám và tâm huyết của nghệ nhân đặt vào đó cùng giá trị sở hữu trí tuệ của thương hiệu. Nên nếu định giá bằng một con số cụ thể, thì nghệ nhân sẽ định giá khoảng 3 tỷ đồng ".

Đại diện BTC cho biết vương miện 3 tỷ đồng được định giá dựa trên ý nghĩa, biểu tượng, chất xám, tâm huyết của nghệ nhân cùng giá trị sở hữu trí tuệ của thương hiệu.

Theo ông Sang, BTC Miss Business Global không dùng giá trị của vương miện để nâng tầm hay thổi phồng giá trị của cuộc thi. Sau lần tổ chức đầu tiên năm 2023, BTC cũng nhận thấy việc đầu tư giá trị vật chất cho những chiếc vương miện là không cần thiết và từ năm 2024 trở đi, Miss Business Global không tập trung vào giá trị vật chất của những chiếc vương miện.