Hình ảnh gây tranh luận của Erik

Poster của Erik khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" đang bị phản ứng, khi nam ca sĩ xuất hiện với lớp trang điểm trau chuốt, cầu kỳ.

Sao nhập ngũ vừa thông báo trở lại với mùa 17, nơi các nghệ sĩ sẽ tham gia khóa trải nghiệm tại Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ (thuộc Vùng 4 Hải quân), tỉnh Khánh Hòa. 4 nghệ sĩ đầu tiên được tiết lộ sẽ tham gia mùa này là Châu Bùi, Thúy Ngân, Minh Trang và Erik.

Trong đó, Erik đang trở thành đề tài tranh cãi sau khi chương trình tung ra loạt poster quảng bá. Nam ca sĩ xuất hiện với lớp trang điểm trau chuốt, kem nền dày mịn, đánh khối đậm, lông mày và eyeliner kẻ sắc bén cùng son môi bóng.

Hình ảnh Erik với lớp trang điểm đậm trên poster Sao nhập ngũ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngay dưới bài đăng, không ít khán giả cho rằng hình ảnh này không phù hợp với hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Erik và tấm poster gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Tấm poster của Erik hiện lan truyền trên mạng xã hội, gây ra không ít tranh cãi. Có ý kiến cho rằng người lính vốn được biết đến với hình ảnh mạnh mẽ, dạn dày sương gió chứ không phải "mặt hoa da phấn" như hình ảnh Erik trong poster Sao nhập ngũ.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bênh vực, cho rằng đây chỉ là poster nhằm quảng bá, chứ chưa phải hình ảnh thực tế của nam ca sĩ trong chương trình. Người hâm mộ cũng bày tỏ mong chờ màn thể hiện của Erik trong hành trình Sao nhập ngũ năm nay.

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997. Anh từng gây chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013, sau đó trở thành thành viên của nhóm nhạc Monstar.

Nam ca sĩ sau đó tách ra hoạt động solo và gặt hái một số thành tựu ở mảng âm nhạc lẫn gameshow truyền hình. Một số bài hát nổi tiếng của Erik có thể kể đến như Sau tất cả, Chạm đáy nỗi đau, Chạy về khóc với anh, Ghen... Anh cũng tham gia chương trình Anh trai "say hi" mùa đầu tiên, thu hút thêm một lượng fan không nhỏ.