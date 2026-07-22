Vụ tai nạn khiến sao nhí 'Godzilla vs Kong' qua đời ở tuổi 18

Bản ghi âm của lực lượng cứu hộ cho thấy Kaylee Hottle bất tỉnh sau khi chiếc xe chở cô lao khỏi đường và đâm vào cống thoát nước. Diễn viên qua đời tại bệnh viện sau vụ tai nạn.

Theo Page Six, bản ghi âm của Văn phòng Cảnh sát trưởng, lực lượng cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp Frederick đã hé lộ thêm diễn biến vụ tai nạn khiến Kaylee Hottle qua đời tại bang Maryland, Mỹ.

Khi đến hiện trường vào rạng sáng 21/7, lực lượng ứng cứu phát hiện nữ diễn viên trong trạng thái bất tỉnh. Do Kaylee bị khiếm thính, nhân viên cứu hộ đã yêu cầu tìm người biết ngôn ngữ ký hiệu hoặc có thể sử dụng ứng dụng phiên dịch trên điện thoại để hỗ trợ giao tiếp.

Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18 sau vụ tai nạn xe hơi xảy ra tại bang Maryland, Mỹ. Ảnh: GC.

“Nếu ai có thể sử dụng ứng dụng phiên dịch trên điện thoại, xin hãy đến đây. Chúng tôi cần một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu”, một người nói trong bản ghi âm.

Bản ghi âm cũng cho thấy Kaylee đến thăm khu vực này và người bạn đi cùng không có thông tin liên lạc của gia đình cô. Sau đó, nhân viên điều phối đã liên hệ được với cha nữ diễn viên, ông Joshua Hottle.

Nhân viên cứu hộ mô tả chiếc xe bị hư hỏng nặng ở phần đầu, lao khỏi mặt đường khoảng hơn 3 m, rồi đâm vào một cống thoát nước. Thông tin từ Văn phòng Cảnh sát Frederick cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h52 ngày 21/7 tại khu nhà số 11400 trên đường Windsor, thuộc Ijamsville, bang Maryland.

Kết quả điều tra sơ bộ xác định chiếc Honda Accord đời 1995 do một nam thanh niên 19 tuổi điều khiển đã lệch khỏi phía bên phải của con đường hai làn xe trước khi đâm vào cống. Cơ quan chức năng nhận định chạy quá tốc độ có thể là một trong những yếu tố dẫn đến tai nạn.

Người điều khiển phương tiện được đưa tới bệnh viện với các thương tích được cho là không đe dọa tính mạng. Một hành khách khác từ chối điều trị y tế tại hiện trường. Kaylee được chuyển đến một trung tâm điều trị chấn thương gần đó nhưng không qua khỏi.

Joshua cho biết ông nhận được tin về vụ tai nạn khi đang ở bang Texas. Trong một video đăng trên Facebook, ông dùng ngôn ngữ ký hiệu để chia sẻ rằng tim của con gái đã ngừng đập trên đường đến bệnh viện. Ông sau đó lên đường tới Maryland để làm thủ tục nhận thi thể.

Hottle cùng Brian Tyree Henry trong phim Godzilla x Kong: The New Empire năm 2024. Ảnh: Warner Bros.

“Tôi đang lên một chuyến bay mà tôi không bao giờ mong muốn phải thực hiện”, ông viết trong bài đăng về sự ra đi của con gái.

Kaylee Hottle được khán giả biết đến qua vai Jia trong Godzilla vs Kong và Godzilla x Kong: The New Empire. Cô cũng là người khiếm thính, tương tự nhân vật mình thể hiện trên màn ảnh.