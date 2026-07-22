Huỳnh Lập 'quá mạo hiểm'

Huỳnh Lập đưa yếu tố tâm linh vào câu chuyện về người lính và ký ức chiến tranh trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Cách kết hợp này khiến phim được đánh giá là bước đi mạo hiểm.

Ngày 21/7, Huỳnh Lập công bố dự án Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Ê-kíp nói phim kết hợp nhiều thể loại và chất liệu, từ hài, tâm linh, gia đình đến ký ức chiến tranh, hình ảnh người lính và cựu chiến binh. Cách tiếp cận này khiến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu được xem là dự án mạo hiểm, đồng thời có khả năng tạo ra nhiều tranh luận.

Huỳnh Lập cho biết Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là dự án mạo hiểm. Ảnh: BTC.

Trước câu hỏi có cảm thấy liều lĩnh khi kết hợp nhiều thể loại trong cùng một tác phẩm hay không, Huỳnh Lập thừa nhận đây là dự án khá mạo hiểm đối với anh. Theo nam đạo diễn, sự mạo hiểm đến từ quy mô của chủ đề, ý nghĩa, hình ảnh và cảm nhận khác nhau của nhiều thế hệ.

“Nói thật, đây là một bộ phim khá mạo hiểm đối với tôi. Tôi nghĩ mình thuộc thế hệ ở giữa, không quá trẻ nhưng cũng chưa quá lớn tuổi, nên có trách nhiệm kết nối những người thuộc các thế hệ khác nhau. Khi đứng ở vị trí kết nối ấy, tôi mong các thế hệ có thể thấu hiểu và gần gũi với nhau hơn”, Huỳnh Lập chia sẻ.

Đối với các phân đoạn chiến tranh, Huỳnh Lập cho biết ê-kíp nhận được nhiều sự hỗ trợ từ những người công tác trong quân đội và các quân nhân. Những ý kiến tư vấn này giúp đoàn phim cố gắng tái hiện các chi tiết chính xác nhất trong khả năng trước khi đưa tác phẩm đến với khán giả.

Anh nói tiếp: "Đây không phải là một bộ phim lịch sử, mà là cách một người trẻ như tôi nhìn về lịch sử. Tôi không cố gắng chứng minh lịch sử đã diễn ra như thế nào, mà muốn thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đối với ông cha".

Theo Huỳnh Lập, một trong những thách thức lớn nhất của dự án là sự kết hợp giữa câu chuyện người lính và yếu tố tâm linh. “Là người từng thực hiện những bộ phim tâm linh, tôi hiểu rất rõ phải xây dựng kịch bản như thế nào cho phù hợp, để khán giả không cho rằng đây là vấn đề mang tính mê tín, dị đoan. Nếu mọi người chưa từng nghe những câu chuyện về người lính có yếu tố tâm linh, hãy đến với bộ phim”, Huỳnh Lập nói.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z trở về vùng quê hẻo lánh để trải qua kỳ nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời, một cựu chiến binh đã sống đơn độc nhiều năm. Trong thời gian ở đây, Trí Bình liên tục gặp những hiện tượng khó lý giải liên quan đến ông nội, đồng thời nghe được nhiều lời cảnh báo từ những người xung quanh.

Khi những bí mật trong quá khứ của ông Thời dần được hé lộ, Trí Bình phải đối diện với nỗi sợ và khoảng cách giữa hai thế hệ. Từ một người trẻ chưa thực sự hiểu những mất mát của thế hệ đi trước, cậu bắt đầu tìm hiểu về ký ức chiến tranh, sự hy sinh của người lính và những giá trị từng bị xem là xa lạ với mình.