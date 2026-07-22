Mỹ nhân 23 tuổi hẹn hò nhân vật quyền lực phố Wall?

Olivia Rodrigo được cho là đang hẹn hò Julian Croonenberghs, một cái tên có tiếng trong giới tài chính Phố Wall.

Theo Page Six, sau khi chia tay nam diễn viên người Anh Louis Partridge, giọng ca Vampire nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng Julian Croonenberghs - nhân sự của quỹ đầu tư tư nhân Hg Capital - tại khu Brooklyn (New York).

Hôm 21/7, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ghi lại cảnh bộ đôi xuất hiện tại sân bay, sau chuyến đi từ Iceland đến New York. Trước tin đồn về việc hẹn hò, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Theo hồ sơ LinkedIn, Croonenberghs tốt nghiệp Đại học Brown, chuyên ngành Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Anh từng làm chuyên viên phân tích ngân hàng tại Goldman Sachs trước khi gia nhập Hg Capital.

Ngoài công việc trong lĩnh vực tài chính, Croonenberghs còn thi đấu cho đội tuyển khúc côn cầu Mỹ (U.S. Men’s National Field Hockey Team) từ năm 2018 đến 2020. Anh còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Hà Lan cùng tiếng Pháp.

Olivia Rodrigo được cho là đang hẹn hò Julian Croonenberghs. Ảnh: IGNV, LinkedIn.

Croonenberghs được cho là "có phần khác biệt" so với những người mà Olivia Rodrigo từng hẹn hò. Kể từ khi nổi tiếng, chủ nhân kèn vàng Grammy hầu như chỉ vướng tin tình cảm với các ngôi sao trong làng giải trí.

Olivia Rodrigo từng được cho là có mối quan hệ tình cảm với Joshua Bassett - bạn diễn trong High School Musical: The Musical: The Series - vào khoảng năm 2020. Người hâm mộ cho rằng cuộc chia tay giữa hai người đã truyền cảm hứng cho nhiều bản hit của nữ ca sĩ, trong đó có Driver's License. Năm 2021, Olivia vướng tin hẹn hò nhà sản xuất Adam Faze. Cả hai bên nhau khoảng 1 năm trước khi đường ai nấy đi.

Tới năm 2022, nữ ca sĩ tiếp tục bị bắt gặp sánh đôi cùng giám đốc điều hành ngành âm nhạc kiêm DJ Zack Bia. Song mối quan hệ này cũng không kéo dài.

Gần đây nhất, Olivia hẹn hò nam diễn viên Louis Partridge. Tuy nhiên, đầu năm nay, cả hai làm dấy lên tin đồn chia tay sau khi không còn xuất hiện cùng nhau trước công chúng.