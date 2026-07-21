Thor đối đầu Dr. Doom

Trong trailer bom tấn "Avengers: Doomsday" vừa được công bố, Thần Sấm trực tiếp đối đầu với siêu phản diện Dr. Doom.

Sau khi chiếu riêng cho khán giả tham dự CinemaCon hồi tháng 4, trailer chính thức của Avengers: Doomsday vừa được Marvel Studios công bố. Theo những gì trailer hé lộ, bộ phim quy tụ gần như toàn bộ siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong cuộc đối đầu siêu phản diện Dr. Doom.

Thor (Chris Hemsworth thủ vai) đối đầu trực diện Dr. Doom. Ảnh: Marvel.

Theo Variety, Avengers: Doomsday là cột mốc khép lại hành trình khai thác Đa vũ trụ mà MCU theo đuổi suốt bảy năm qua, trải dài ba giai đoạn kể từ sau Avengers: Endgame - bom tấn hiện nắm giữ kỷ lục ăn khách thứ nhì trong lịch sử.

Trailer hé lộ cảnh các siêu anh hùng tập hợp khi Dr. Doom chuẩn bị phát động cuộc chiến xuyên đa vũ trụ. Thor trực tiếp đối đầu tên ác nhân hùng mạnh này, đồng thời tái ngộ người đồng đội Captain America (Chris Evans thủ vai).

Nhiều dị nhân thuộc loạt phim X-Men của Fox cũng chính thức gia nhập MCU, gồm Giáo sư X, Magneto, Mystique, Cyclops và Gambit. Bên cạnh đó, Fantastic Four và Thunderbolts - hai đội siêu anh hùng mới nhất của MCU - cũng góp mặt để cùng nhóm Avengers giải cứu đa vũ trụ.

Sau khi Iron Man hy sinh để đánh bại Thanos trong Avengers: Endgame, tài tử Robert Downey Jr. trở lại MCU nhưng không còn vào vai Người Sắt, mà lại là phản diện Dr. Doom. Marvel hiện chưa giải thích đầy đủ nguồn gốc ác nhân do nam diễn viên thể hiện, song nhiều khả năng đây là một biến thể của Iron Man đến từ vũ trụ khác.

Robert Downey Jr. tái xuất MCU với vai phản diện Dr. Doom. Ảnh: PA Wire.

Để hâm nóng sức hút cho Avengers: Doomsday, Disney trước đó đã phát hành bốn đoạn teaser ngắn trong các suất chiếu Avatar: Fire and Ash cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Các video lần lượt xác nhận Captain America của Chris Evans trở lại và nay đã có con; hé lộ Thor cùng cô con gái nuôi Love; giới thiệu Giáo sư X, Magneto và Cyclops; đồng thời cho thấy Black Panther, Namor và M'Baku gặp gỡ Thing tại vùng đất Wakanda.

Avengers: Doomsday dự kiến ra rạp ngày 18/12. Anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo - những người từng cầm trịch Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame - sẽ tiếp tục ngồi trên ghế đạo diễn dự án này.