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Giải trí

Mã Cảnh Đào và bạn gái kém 26 tuổi gây bàn tán

  • Thứ ba, 21/7/2026 20:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khoảnh khắc Mã Cảnh Đào gặp gia đình bạn gái gây chú ý. Việc nam diễn viên và bố bạn gái bằng tuổi tạo nên tình huống thú vị, được khán giả bàn luận.

Ngày 21/7, Sohu đưa tin Mã Cảnh Đào cùng bạn gái kém 26 tuổi Ngô Tịnh trở về Khánh Nguyên, Chiết Giang, Trung Quốc, để gặp bố mẹ cô. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy nam diễn viên ngồi cạnh bố bạn gái trong bữa ăn gia đình. Hai người cùng nâng ly, trò chuyện tự nhiên và không tỏ ra gượng gạo dù bằng tuổi nhau.

Khoảnh khắc Mã Cảnh Đào xuất hiện bên gia đình bạn gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Một số khán giả nhận xét nam diễn viên và bố của Ngô Tịnh trông giống hai người bạn hơn là mối quan hệ giữa phụ huynh và bạn trai của con gái. Bên cạnh đó, sự khác biệt về phong cách và diện mạo của hai người cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

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Khoảnh khắc gây chú ý giữa Mã Cảnh Đào và bố của bạn gái. Ảnh: Sohu.

Theo truyền thông Trung Quốc, bố mẹ Ngô Tịnh biết về khoảng cách 26 tuổi giữa con gái và Mã Cảnh Đào. Gia đình phía nữ được cho là tôn trọng lựa chọn tình cảm của cô và không phản đối mối quan hệ này. Tuy nhiên, Mã Cảnh Đào và Ngô Tịnh hiện mới xác nhận hẹn hò, chưa công bố đính hôn hoặc kế hoạch tổ chức đám cưới.

Trong thời gian về quê bạn gái, Mã Cảnh Đào xuất hiện với hình ảnh giản dị và gần gũi. Việc nam diễn viên chủ động hòa nhập với các thành viên trong gia đình được nhiều khán giả chú ý. Một số bài đăng cho biết ông còn cùng bạn gái tham gia các hoạt động đời thường.

Ngô Tịnh được giới thiệu là người làm việc trong lĩnh vực tài chính. Trước đó, chuyện tình của hai người từng gây bàn tán khi Mã Cảnh Đào công khai có bạn gái trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 8/2025. Khoảng cách 26 tuổi được công chúng chú ý.

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Mối quan hệ giữa Mã Cảnh Đào và Ngô Tịnh gây chú ý vì khoảng cách 26 tuổi. Ảnh: Sohu.

Trước các ý kiến, Ngô Tịnh cho biết cô và Mã Cảnh Đào quen nhau tại một buổi gặp gỡ bạn bè rồi phát triển tình cảm. Cô khẳng định cả hai độc lập tài chính, tự quản lý thu nhập và không đặt nặng việc phải đăng ký kết hôn. Ngô Tịnh cũng nói bố mẹ cô có tư tưởng cởi mở, không phản đối mối quan hệ của con gái dù Mã Cảnh Đào bằng tuổi bố cô.

Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Ông từng nổi tiếng qua các bộ phim như Mai Hoa Lạc, Thủy Vân Gian, Ỷ Thiên Đồ Long KýĐông Du Ký. Những năm gần đây, nam diễn viên ít tham gia các dự án phim lớn, chủ yếu xuất hiện tại sự kiện thương mại, chương trình biểu diễn và một số hoạt động phát trực tiếp.

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Minh An

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