Cô gái vừa chia tay 'người hùng Tây Ban Nha' là ai?

Ferran Torres được cho là chia tay người mẫu Martina Hunter ngay trước trận chung kết World Cup. Dù chưa lên tiếng, cả hai bị nghi rạn nứt sau khi bỏ theo dõi nhau trên Instagram.

Ferran Torres trở thành người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup gặp Argentina. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho biết tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã trải qua biến động trong chuyện tình cảm chỉ vài ngày trước trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp.

Theo Marca, những người thân cận với Torres và Hunter xác nhận hai người đã chia tay trong thời gian đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup. Dù vậy, khả năng cặp đôi tái hợp trong tương lai chưa hoàn toàn bị loại trừ.

Ferran Torres được cho là chia tay Martina Hunter ngay trước trận chung kết World Cup. Ảnh: @Martinaalguero, footballerfits.

Torres và Hunter chưa từng công khai xác nhận chi tiết về mối quan hệ. Trước đó, cả hai được cho là đã nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các kỳ nghỉ và chuyến đi đến Ibiza. Tin đồn chia tay xuất hiện nhiều hơn sau khi người hâm mộ phát hiện hai người dường như không còn theo dõi nhau trên Instagram.

Martina Hunter là người mẫu, nhà tạo mẫu thời trang. Ảnh: @Martinaalguero.

Theo Marca, Martina Hunter là người mẫu, nhà tạo mẫu thời trang và nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô được biết đến thông qua các nội dung liên quan đến thời trang, phong cách sống và du lịch.

Dù có lượng người theo dõi đáng kể, Hunter tương đối kín tiếng về đời sống tình cảm. Mối quan hệ được cho là giữa cô và Ferran Torres khiến tên tuổi của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá.

Sau khi xuất hiện thông tin chia tay, Hunter vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Cô đăng tải nhiều hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bali nhưng không đề cập đến chuyện tình cảm với Torres.

Trước Martina Hunter, Ferran Torres từng hẹn hò với Sira Martinez Sira Martinez - con gái của Luis Enrique, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha và hiện dẫn dắt Paris Saint-Germain. Mối quan hệ giữa Torres và Sira từng thu hút sự chú ý bởi cầu thủ này đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique tại Barcelona. Hai người được cho là chia tay vào năm 2023.