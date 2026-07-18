The Rock khó tránh thất bại

Live-action "Moana" mới thu 115 triệu USD toàn cầu, chưa bằng một nửa kinh phí sản xuất. Phim của The Rock được dự báo khiến Disney lỗ 100-125 triệu USD.

Theo Box Office Mojo, tính đến ngày 18/7, Moana mới thu khoảng 115,08 triệu USD toàn cầu, gồm 63,08 triệu USD tại Mỹ và Canada cùng 52 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Thành tích này chưa bằng một nửa kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD của bộ phim.

Tình hình tài chính của phim còn đáng lo hơn khi con số 250 triệu USD chưa bao gồm chi phí quảng bá và phát hành. Ước tính Disney đã chi thêm khoảng 145 triệu USD cho chiến dịch tiếp thị toàn cầu, đưa tổng mức đầu tư lên gần 395 triệu USD .

Dwayne Johnson trở lại vai á thần Maui trong phiên bản người đóng gây tranh luận. Ảnh: Disney.

Theo Deadline, ngay cả khi Moana kết thúc hành trình phòng vé ở mức khoảng 250 triệu USD toàn cầu, tác phẩm vẫn có thể khiến Disney lỗ 100- 125 triệu USD trong chu kỳ khai thác đầu tiên. Variety cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng hãng có nguy cơ mất khoảng 100 triệu USD nếu phim tiếp tục diễn biến theo quỹ đạo hiện tại.

Khoản lỗ trên đã tính đến khả năng Disney thu thêm tiền từ phát hành kỹ thuật số, bản quyền truyền hình, Disney+ và các sản phẩm liên quan.

Một trong những nguyên nhân chính là phiên bản người đóng không đem lại nhiều điều mới so với phim hoạt hình năm 2016. Nhiều nhà phê bình nhận xét tác phẩm tái hiện gần như nguyên vẹn các cảnh quay, lời thoại và bài hát cũ. Khán giả không có nhiều động lực để tiếp tục bỏ tiền mua vé cho một câu chuyện gần như tương tự.

Thời điểm phát hành cũng được xem là chưa hợp lý. Moana 2 mới ra mắt năm 2024 và từng thu hơn một tỷ USD toàn cầu. Việc Disney đưa thêm một phiên bản khác của cùng thương hiệu ra rạp trong khoảng thời gian ngắn khiến khán giả có cảm giác câu chuyện bị khai thác quá dày đặc, chưa đủ lâu để tạo hiệu ứng cần thiết.

Moana mới thu 115 triệu USD , đối mặt nguy cơ khiến Disney lỗ hơn 100 triệu USD . Ảnh: Disney.

Chất lượng phim cũng không tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực. AP nhận định bản live-action là một phiên bản sao chép thiếu sức sống, đánh mất trí tưởng tượng và sự sinh động từng làm nên sức hấp dẫn của nguyên tác hoạt hình. Dù Catherine Laga’aia được đánh giá tốt ở khả năng ca hát, phần thể hiện của Dwayne Johnson cùng nhiều nhân vật từng phù hợp với hoạt hình lại trở nên gượng gạo khi chuyển sang người đóng.

Về nội dung, Moana kể về cô gái trẻ cùng tên sống trên đảo Motunui, luôn khao khát khám phá đại dương. Khi quê hương đứng trước nguy cơ suy tàn, cô lên đường tìm á thần Maui để khôi phục trái tim của nữ thần Te Fiti, qua đó cứu hòn đảo và cộng đồng của mình. Trong hành trình vượt biển, Moana phải đối mặt với nhiều thử thách, đồng thời khám phá nguồn gốc, bản lĩnh và vai trò thủ lĩnh của bản thân.