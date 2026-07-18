'Conan' kiếm được 20 tỷ đồng

"The Odyssey" của Christopher Nolan vừa tạo cơn sốt đã bị "Conan" vượt mặt tại phòng vé Việt. Phim hoạt hình Nhật thu hơn 20 tỷ đồng ngay ngày chiếu sớm đầu tiên.

Sau thời gian dài chờ đợi, The Odyssey - bom tấn có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của “quái kiệt điện ảnh” Christopher Nolan, đã chính thức ra mắt. Không nằm ngoài dự đoán, tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên công chiếu chính thức, phim đã thu hơn 6 tỷ đồng , tính cả doanh thu từ lượng vé đặt trước. Đáng chú ý, các suất chiếu tại hệ thống rạp IMAX gần như đều kín chỗ.

Dù vậy, thế áp đảo của The Odyssey không duy trì được quá lâu khi Conan - thương hiệu hoạt hình vốn sở hữu lượng khán giả đông đảo tại Việt Nam, chính thức nhập cuộc. Ngay trong ngày chiếu sớm đầu tiên, tác phẩm đã vượt qua bom tấn của Christopher Nolan để vươn lên dẫn đầu phòng vé.

Conan đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Conan movie 29 thu khoảng 20 tỷ đồng trong ngày chiếu sớm đầu tiên. Phim bán được 140.463 vé qua 4.942 suất chiếu, tương đương trung bình hơn 28 khán giả mỗi suất. Đây không phải kết quả quá bất ngờ, bởi trong nhiều năm qua, thương hiệu Conan luôn tạo sức hút lớn tại thị trường Việt Nam mỗi khi ra mắt. Chất lượng các phần phim cũng được duy trì ở mức tương đối ổn định, qua đó tạo nên sự mong chờ trong cộng đồng khán giả.

Trong khi đó, The Odyssey vẫn cho thấy khả năng kiếm tiền khá tốt khi thu thêm khoảng 4 tỷ đồng trong sáng 18/7. Tính đến hiện tại, phim đã bỏ túi 12 tỷ đồng - kết quả tương đối khả quan đối với một tác phẩm của Nolan, đạo diễn vốn nổi tiếng với phong cách kể chuyện phức tạp. Với đà tăng trưởng hiện tại, bộ phim được dự đoán tiếp tục đạt doanh thu tốt trong những ngày tới.

The Odyssey là tác phẩm sử thi - thần thoại do Christopher Nolan viết kịch bản và đạo diễn, chuyển thể từ thiên sử thi cùng tên của Homer. Phim theo chân Odysseus, vua xứ Ithaca, trên hành trình trở về quê hương sau Chiến tranh thành Troy. Chuyến đi tưởng chỉ kéo dài ít lâu lại biến thành cuộc phiêu lưu suốt 10 năm, khi ông phải đối mặt với bão tố, người khổng lồ một mắt Cyclops, các Siren quyến rũ thủy thủ, quái vật biển và sự trừng phạt của thần Poseidon.

The Odyssey vẫn ghi dấu với quy mô hoành tráng và phong cách điện ảnh đậm chất Christopher Nolan.

Phim đang nhận được phản hồi rất tích cực. Tính đến ngày 18/7, The Odyssey đạt 95% điểm giới phê bình từ 342 bài đánh giá và 97% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Trang này nhận định Nolan đã làm mới câu chuyện cổ bằng quy mô hùng vĩ, dàn diễn viên nổi bật và cảm xúc con người mạnh mẽ.