Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Conan' kiếm được 20 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 18/7/2026 13:43 (GMT+7)
  • 28 phút trước

"The Odyssey" của Christopher Nolan vừa tạo cơn sốt đã bị "Conan" vượt mặt tại phòng vé Việt. Phim hoạt hình Nhật thu hơn 20 tỷ đồng ngay ngày chiếu sớm đầu tiên.

Sau thời gian dài chờ đợi, The Odyssey - bom tấn có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của “quái kiệt điện ảnh” Christopher Nolan, đã chính thức ra mắt. Không nằm ngoài dự đoán, tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên công chiếu chính thức, phim đã thu hơn 6 tỷ đồng, tính cả doanh thu từ lượng vé đặt trước. Đáng chú ý, các suất chiếu tại hệ thống rạp IMAX gần như đều kín chỗ.

Dù vậy, thế áp đảo của The Odyssey không duy trì được quá lâu khi Conan - thương hiệu hoạt hình vốn sở hữu lượng khán giả đông đảo tại Việt Nam, chính thức nhập cuộc. Ngay trong ngày chiếu sớm đầu tiên, tác phẩm đã vượt qua bom tấn của Christopher Nolan để vươn lên dẫn đầu phòng vé.

Christopher Nolan ảnh 1

Conan đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Conan movie 29 thu khoảng 20 tỷ đồng trong ngày chiếu sớm đầu tiên. Phim bán được 140.463 vé qua 4.942 suất chiếu, tương đương trung bình hơn 28 khán giả mỗi suất. Đây không phải kết quả quá bất ngờ, bởi trong nhiều năm qua, thương hiệu Conan luôn tạo sức hút lớn tại thị trường Việt Nam mỗi khi ra mắt. Chất lượng các phần phim cũng được duy trì ở mức tương đối ổn định, qua đó tạo nên sự mong chờ trong cộng đồng khán giả.

Trong khi đó, The Odyssey vẫn cho thấy khả năng kiếm tiền khá tốt khi thu thêm khoảng 4 tỷ đồng trong sáng 18/7. Tính đến hiện tại, phim đã bỏ túi 12 tỷ đồng - kết quả tương đối khả quan đối với một tác phẩm của Nolan, đạo diễn vốn nổi tiếng với phong cách kể chuyện phức tạp. Với đà tăng trưởng hiện tại, bộ phim được dự đoán tiếp tục đạt doanh thu tốt trong những ngày tới.

The Odyssey là tác phẩm sử thi - thần thoại do Christopher Nolan viết kịch bản và đạo diễn, chuyển thể từ thiên sử thi cùng tên của Homer. Phim theo chân Odysseus, vua xứ Ithaca, trên hành trình trở về quê hương sau Chiến tranh thành Troy. Chuyến đi tưởng chỉ kéo dài ít lâu lại biến thành cuộc phiêu lưu suốt 10 năm, khi ông phải đối mặt với bão tố, người khổng lồ một mắt Cyclops, các Siren quyến rũ thủy thủ, quái vật biển và sự trừng phạt của thần Poseidon.

Christopher Nolan ảnh 2

The Odyssey vẫn ghi dấu với quy mô hoành tráng và phong cách điện ảnh đậm chất Christopher Nolan.

Phim đang nhận được phản hồi rất tích cực. Tính đến ngày 18/7, The Odyssey đạt 95% điểm giới phê bình từ 342 bài đánh giá và 97% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Trang này nhận định Nolan đã làm mới câu chuyện cổ bằng quy mô hùng vĩ, dàn diễn viên nổi bật và cảm xúc con người mạnh mẽ.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Mel C kết hôn ở tuổi 52

Mel C được cho là sẽ tổ chức đám cưới với người mẫu Australia Chris Dingwall ở tuổi 52, trở thành thành viên cuối cùng của Spice Girls tiến tới hôn nhân.

4 giờ trước

Mỹ nhân 'Xứ cát' mặc gợi cảm

Anya Taylor-Joy xuất hiện nổi bật trên phố New York. Thiết kế ôm sát tôn vòng eo thon, vóc dáng mảnh mai của cô.

16 giờ trước

Phim có Tiểu Vy rời rạp, thu 16 tỷ đồng

"Ốc mượn hồn" chính thức rời rạp sau gần 6 tuần phát hành. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 16 tỷ đồng.

44:2622 hôm qua

Minh An

Christopher Nolan Conan phim ảnh giải trí

    Đọc tiếp

    Mỹ nhân Hàn Quốc sau 2 lần ly hôn

    Mỹ nhân Hàn Quốc sau 2 lần ly hôn

    1 giờ trước 13:02 18/7/2026

    0

    Kim Young Ah tiết lộ sau khi lấy chồng doanh nhân và sinh con, cô trải qua 3 năm rối loạn cảm xúc. Giai đoạn đó, diễn viên Hàn Quốc thường thức trắng đến hơn 2h.

    Không nhận ra 'em gái quốc dân' Kim Yoo Jung

    Không nhận ra 'em gái quốc dân' Kim Yoo Jung

    3 giờ trước 11:40 18/7/2026

    0

    Kim Yoo Jung khiến khán giả khó nhận ra với mái tóc bạch kim và phong cách sắc sảo. Diễn viên gây chú ý khi lột xác theo hình tượng trưởng thành.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý