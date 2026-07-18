Mel C kết hôn ở tuổi 52

Mel C được cho là sẽ tổ chức đám cưới với người mẫu Australia Chris Dingwall ở tuổi 52, trở thành thành viên cuối cùng của Spice Girls tiến tới hôn nhân.

Mel C, cựu thành viên nhóm Spice Girls, được cho là sẽ tổ chức đám cưới với người mẫu Australia Chris Dingwall tại vùng nông thôn nước Anh vào cuối tuần này.

Theo The Mirror, buổi lễ dự kiến diễn ra trong không gian riêng tư, với sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Mel C được cho là đã gửi lời mời đến các thành viên còn lại của Spice Girls, gồm Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton và Geri Horner.

Mel C sẽ kết hôn với người mẫu Australia Chris Dingwall sau hơn hai năm hẹn hò. Ảnh: @MelC.

Victoria Beckham, một trong những người bạn thân của Mel C, có khả năng vắng mặt do vẫn ở Mỹ cùng gia đình trong thời gian diễn ra World Cup. Trong khi đó, Mel B, Emma Bunton và Geri Horner được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại buổi lễ. Danh sách khách mời hiện chưa được những người liên quan xác nhận.

Mel C sẽ là thành viên cuối cùng trong đội hình Spice Girls tiến tới hôn nhân. Nữ ca sĩ 52 tuổi từng nhiều lần cho rằng đám cưới có thể không phải là một phần trong cuộc đời mình, trước khi thay đổi quan điểm sau khi gặp Chris Dingwall.

Mel C và Chris Dingwall quen nhau vào cuối năm 2023 thông qua Raya, ứng dụng hẹn hò được nhiều người nổi tiếng sử dụng. Khi đó, nữ ca sĩ sống tại London, Anh, còn Chris làm việc chủ yếu ở Sydney, Australia. Hai người gặp mặt trực tiếp khi Mel C tới Australia biểu diễn và bắt đầu phát triển mối quan hệ sau buổi hẹn đầu tiên.

Tháng 6/2024, Mel C được bắt gặp nắm tay Chris Dingwall tại lễ hội âm nhạc Glastonbury. Một tháng sau, cặp đôi cùng xuất hiện tại giải quần vợt Wimbledon. Đây được xem là lần đầu họ công khai sánh đôi tại một sự kiện lớn.

Chris Dingwall là người mẫu, diễn viên, biên kịch và nhà làm phim người Australia. Anh từng hợp tác với một số công ty quản lý người mẫu và tham gia các chiến dịch quảng cáo thời trang.

Cặp đôi chủ yếu giữ kín đời sống tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, Mel C cho biết cô từng không nghĩ hôn nhân sẽ xuất hiện trong câu chuyện cuộc đời mình, nhưng hiện cảm thấy hạnh phúc bên Chris và không loại trừ khả năng kết hôn.

Ở tuổi 52, Mel C là thành viên cuối cùng của Spice Girls tiến tới hôn nhân. Ảnh: Backgird.

Trước Chris Dingwall, Mel C từng có mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm với nhà phát triển bất động sản Thomas Starr. Hai người có chung con gái Scarlett, hiện 17 tuổi. Sau đó, nữ ca sĩ hẹn hò với quản lý âm nhạc Joe Marshall từ khoảng năm 2015 đến năm 2022.

Mel C nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với tư cách thành viên Spice Girls, một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop. Trong nhóm, cô được khán giả biết đến với biệt danh Sporty Spice.