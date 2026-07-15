Phương Ly nói về tin đồn hẹn hò TikToker kém 13 tuổi

Phương Ly lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Nữ ca sĩ khẳng định không quen biết, chưa từng nhắn tin với nam TikToker.

Gần đây, Phương Ly và An Thuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Từ một số nội dung và tương tác mang tính trêu đùa được chia sẻ trực tuyến, nhiều khán giả đặt nghi vấn hai người đang trong mối quan hệ tìm hiểu.

Đáng chú ý, tối 14/7, Phương Ly đăng ảnh chụp một đoạn tin nhắn có nội dung: “Thế mai cho em nắm tay chị nhé”, kèm chú thích: “Con nít bây giờ bạo thật”. Bài viết nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều bình luận. Một bộ phận khán giả cho rằng đoạn tin nhắn có thể liên quan đến An Thuyên, khiến tin đồn tình cảm giữa hai người tiếp tục lan rộng.

Trước những thông tin được chia sẻ ngày càng nhiều, trưa 15/7, Phương Ly chính thức lên tiếng, trực tiếp bác bỏ thông tin hai người quen biết, từng trò chuyện riêng hoặc đang có quan hệ tình cảm. Cô viết: “Mình không quen biết em An. Chưa từng nhắn tin! Xin đừng hiểu sai, ảnh hưởng không hay”. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm.

Dù Phương Ly đã trực tiếp phủ nhận, những đồn đoán vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Phương Ly phủ nhận tin hẹn hò. Ảnh: @phuonglytran.

Phương Ly sinh năm 1990, là em gái ca sĩ Phương Linh. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được biết đến với hình ảnh hot girl trước khi tạo dấu ấn rõ nét trong âm nhạc. Tên tuổi Phương Ly được chú ý rộng rãi sau ca khúc Mặt trời của em phát hành năm 2017, sau đó là các sản phẩm như Thằng điên, Missing You, Anh là ngoại lệ của em và Thích thích.

An Thuyên được biết đến với vai trò TikToker, sở hữu gần 900.000 người theo dõi. Nội dung của An Thuyên chủ yếu xoay quanh đời sống, bóng đá, thời trang.

Trước đó, Phương Ly và An Thuyên nhiều lần bị đặt nghi vấn có quan hệ tình cảm sau một số tương tác trên mạng xã hội. Tin đồn bắt đầu lan rộng từ cuối tháng 4, khi nam TikToker thường xuyên để lại bình luận dưới các bài đăng của nữ ca sĩ trên Threads và nhận được phản hồi từ cô.