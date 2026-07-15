‘Quái kiệt điện ảnh’ Christopher Nolan lên tiếng

"The Odyssey" chưa ra mắt đã đối diện làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Christopher Nolan chia sẻ với ông, những cuộc tranh cãi này không đáng bận tâm.

Theo Page Six, bộ phim The Odyssey còn chưa ra mắt đã vấp phải làn sóng tranh cãi khi một bộ phận khán giả lên tiếng chỉ trích phim trên mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph, nhà làm phim đoạt giải Oscar Christopher Nolan cho rằng những tranh cãi hiện nay là điều khó tránh khỏi và không phản ánh đúng chất lượng bộ phim.

Christopher Nolan tại buổi ra mắt The Odyssey ở Ấn Độ. Ảnh: Universal Pictures.

Khi được hỏi về phản ứng tiêu cực từ dư luận, Nolan thẳng thắn chia sẻ các cuộc tranh luận diễn ra trước khi khán giả xem phim đều "không đáng bận tâm". Đạo diễn cho rằng không ai trong số những người đang chỉ trích, chê bai thực sự biết bộ phim của ông sẽ như thế nào.

"Những chuyện như vậy là điều không tránh khỏi... Nhưng hãy nhìn xem, những cuộc tranh cãi diễn ra trước khi mọi người thực sự xem bộ phim đều không đáng bận tâm. Bởi chẳng ai trong số họ biết chính xác bộ phim sẽ như thế nào", Nolan nói với The Telegraph. Tờ báo mô tả ông mỉm cười điềm tĩnh trước khi "nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm đầy vẻ kịch tính".

Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với quan điểm của Nolan. Họ cho rằng những vấn đề đang gây tranh cãi không hề "không có ý nghĩa", hay phản đối việc họ phải xem bộ phim rồi mới có quyền đưa ra lời phê bình.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất về The Odyssey là lựa chọn diễn viên. Lupita Nyong'o đảm nhận vai Helen thành Troy, trong khi một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình của nữ diễn viên không phù hợp với miêu tả về nhân vật trong sử thi của Homer. Bên cạnh đó, Elliot Page được giao vai Sinon - một chiến binh Hy Lạp - cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi vì vóc dáng khác biệt so với hình dung truyền thống về nhân vật.

Christopher Nolan cho biết những phản ứng hiện tại khiến ông nhớ lại thời điểm thực hiện bộ ba phim Batman. Theo đạo diễn, khi bắt tay vào Batman Begins, nhân vật Người Dơi đã có lịch sử hàng chục năm với vô số cách diễn giải khác nhau, khiến công chúng luôn có những kỳ vọng và định kiến riêng.

The Odyssey vấp tranh cãi trước khi công chiếu. Ảnh: Universal Pictures.

Nolan cho rằng ngay cả khi bộ ba Batman không đi theo hướng mà mọi người mong muốn, nhiều người hâm mộ vẫn đánh giá cao sự chân thành của ê-kíp trong nỗ lực tạo nên phiên bản tốt nhất có thể. Ông hy vọng The Odyssey cũng sẽ được khán giả nhìn nhận theo cách tương tự sau khi ra mắt.

The Odyssey quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Matt Damon trong vai Odysseus, Zendaya vai Athena, Anne Hathaway vai Penelope, Charlize Theron vai Calypso cùng nhiều ngôi sao khác. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp vào ngày 17/7.