Con gái Beckham thành tâm điểm chú ý

Ái nữ nhà Beckham thành tâm điểm chú ý khi cùng gia đình đi xem trận bán kết World Cup 2026. Ở tuổi 15, Harper được nhận xét trưởng thành, ngày càng xinh đẹp.

Theo tờ The Sun, con gái út của David Beckham gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài với chiếc áo khoác của đội tuyển Tây Ban Nha, trong trận thắng 2-0 của đội bóng này trước tuyển Pháp. Harper đến xem trận đấu cùng anh trai Cruz Beckham và bạn gái của anh là Jackie Apostel.

Xuất hiện trên khán đài, tiểu thư nhà Beckham chiếm trọn sự chú ý khi diện chiếc áo truyền thống của đội tuyển xứ sở bò tót. Hình ảnh Harper rạng rỡ khi đứng cạnh anh trai lan truyền trên mạng xã hội, thu hút bàn luận. Con gái của huyền thoại làng túc cầu Anh được nhận xét trưởng thành, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15. Theo nguồn tin, Harper có mối quan hệ khá thân thiết với bạn gái của Cruz.

Harper Beckham theo dõi trận đấu cùng gia đình. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng David Beckham cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu. Cựu danh thủ người Anh cùng vợ thu hút mọi ống kính truyền thông ngay khi vừa lộ diện. Trong khi David diện vest lịch lãm thì Victoria cũng lựa chọn trang phục năng động khi xuất hiện cạnh chồng.

Cách đây ít ngày, Harper Beckham vừa đón sinh nhật tuổi 15 vào hôm 10/7. Con gái út của David và Victoria được gia đình tổ chức tiệc mừng tại West Palm Beach (Mỹ). Cả gia đình Beckham đều có mặt trong bữa tiệc, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn - Nicola.

Trong những bức ảnh được ghi lại, cả gia đình dùng bữa tại nhà hàng Italy Sant Ambroeus. David và Victoria đều diện trang phục tông đen sang trọng. Victoria diện chiếc váy ôm sát, trong khi cựu danh thủ xứ sở sương mù chọn bộ suit đen kết hợp áo thun trắng. Harper xuất hiện trong chiếc váy trắng với mái tóc nhuộm vàng sáng. Cô đi cùng hai anh trai Romeo và Cruz.

Harper ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15. Ảnh: Mega Agency, @victoriabeckham.

Theo truyền thông Anh, việc vợ chồng Brooklyn không tới tham dự tiệc sinh nhật tuổi 15 của em gái là chuyện có thể dự đoán trước. Cặp đôi thời gian qua công khai thể hiện sự xa cách với gia đình, không muốn liên lạc. Tháng trước, Harper từng được bắt gặp đến thăm nhà của Brooklyn ở Los Angeles.

Hình ảnh do paparazzi ghi lại cho thấy Harper rời khỏi căn nhà với một bức thư màu hồng trên tay, vì không gặp được anh trai. Sau đó, đại diện của Brooklyn và Nicola lên tiếng, cho biết cả hai không có mặt ở nhà vào thời điểm em gái ghé thăm.