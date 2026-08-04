Bất chấp những ồn ào, sức hút thương mại của David Beckham vẫn không hạ nhiệt. Khối tài sản ròng của cựu danh thủ tăng vọt trong năm nay.

Theo Mirror, từ một ngôi sao trên sân cỏ đến biểu tượng kinh doanh toàn cầu, David Beckham sắp sửa đánh dấu một cột mốc tài chính mới, có thể vượt qua những gì anh từng đạt được trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Theo cuốn sách mới xuất bản mang tên Brand Beckham: The Fame. The Feuds. The Fallout của nhà báo Alison Boshoff, thu nhập thương mại của cựu đội trưởng tuyển Anh dự kiến sẽ đạt khoảng 125 triệu bảng Anh vào năm tới.

Bất chấp một năm không ít sóng gió đời tư, đặc biệt là những ồn ào xoay quanh mối quan hệ với con trai cả Brooklyn Beckham, sức hút thương hiệu của cựu danh thủ 51 tuổi vẫn không hề hạ nhiệt.

Tài sản của David Beckham tăng vọt trong năm nay. Ảnh: WireImage.

Tại kỳ FIFA World Cup 2026, hình ảnh của Beckham phủ sóng dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu. Hàng loạt "ông lớn" như Pepsi, McDonald's, Stella Artois, Lay's, Bank of America, Verizon, Home Depot, Ninja Kitchen hay Walkers đều chi đậm để có được cái gật đầu của anh.

Hiện tại, Forbes ghi nhận Beckham là tỷ phú USD, trong khi The Sunday Times Rich List ước tính tổng tài sản của vợ chồng David - Victoria Beckham rơi vào khoảng 1,185 tỷ bảng Anh. CLB Inter Miami do anh đồng sở hữu tại MLS cũng được định giá lên tới 2,5 tỷ bảng Anh.

Thành công hôm nay của Beckham là một hành trình dài từ xuất phát điểm khiêm tốn tại Leytonstone (Đông London) - nơi người cha thợ sửa ống nước từng phải vay 130 bảng Anh để đưa anh tham dự trại hè bóng đá.

Bước ngoặt lớn đến sau khi Beckham chuyển sang Real Madrid. Người quản lý cũ của Spice Girls, Simon Fuller, đã tái định hình toàn bộ sự nghiệp của anh: Không chỉ dừng ở việc nhận tài trợ, mà biến Beckham thành một thương hiệu toàn cầu.

Loạt thương vụ kinh điển được thiết lập như hợp đồng trọn đời với Adidas trị giá 115 triệu bảng Anh, hay bản hợp đồng 40 triệu bảng Anh với Gillette. Năm 2011, dòng sản phẩm đồ lót kết hợp với H&M chiếu tại Super Bowl đã đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới.

Chuyên gia marketing Steve Martin nhận định mô hình của Beckham đã tiến xa vượt bậc: "Beckham đã chuyển mình từ một cá nhân nhận tài trợ trở thành người nắm giữ cổ phần. Anh ấy luôn đi trước thời đại".

Những người làm việc gần gũi đều khẳng định anh đóng vai trò rất chủ động trong việc gầy dựng đế chế kinh doanh nhờ sự kiên trì và bản năng thương mại nhạy bén.