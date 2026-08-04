Bảo Ngọc trước ngày thi Hoa hậu Thế giới

Cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 8/8. Bảo Ngọc cạnh tranh cùng hơn 100 thí sinh quốc tế.

Chiều 3/8, ban tổ chức Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố lịch trình cuộc thi kéo dài từ ngày 8/8 đến 6/9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang.

Miss World lần này đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của cuộc thi. Việt Nam là quốc gia đăng cai, dự kiến đón khoảng 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng.

Bảo Ngọc tại sự kiện công bố lịch trình Miss World lần thứ 73. Ảnh: BTC.

Tại sự kiện, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam, CEO công ty Sen Vàng - cho biết việc đăng cai cuộc thi lần thứ 73 không được nhìn nhận đơn thuần là một dự án kinh doanh. Ban tổ chức xem đây là cơ hội đóng góp vào hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, con người và năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam tới khán giả quốc tế.

"Chúng tôi không xem đây là một dự án kinh doanh, mà là cơ hội để doanh nghiệp góp một phần nhỏ bé vào việc quảng bá du lịch, văn hóa, con người và đất nước Việt Nam ra thế giới", bà Dung nói.

Theo Chủ tịch Miss World Vietnam, việc tổ chức cuộc thi quốc tế kéo dài một tháng đặt ra nhiều yêu cầu về vận chuyển, lưu trú, hậu cần và đón tiếp. Ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để rà soát từng hạng mục, đồng thời tiếp nhận góp ý nhằm hoàn thiện công tác tổ chức trong suốt hành trình.

Ngay sau họp báo công bố lịch trình là lễ send-off cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc, chính thức khởi động hành trình dự thi Miss World lần thứ 73.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bảo Ngọc giới thiệu dự án Beauty With a Purpose, phần thi Talent, Dances of the World và trang phục dạ hội. Cô cũng chia sẻ về quá trình tập luyện, hoàn thiện kỹ năng và tâm thế trước khi bước vào hành trình kéo dài gần một tháng.

Người đẹp cho biết cô xác định vai trò của mình không chỉ là một thí sinh mà còn là đại diện nước chủ nhà, trực tiếp chào đón và hỗ trợ kết nối các thí sinh quốc tế trong thời gian cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.

Hành trình Miss World lần thứ 73 được triển khai tại ba điểm đến gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang.

Chặng đầu tiên diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 8-12/8. Sau đó, các thí sinh di chuyển đến Hải Phòng, tham gia các hoạt động từ ngày 12-20/8. Chặng cuối của cuộc thi diễn ra tại Nha Trang từ ngày 20/8-5/9, gồm nhiều phần thi quan trọng và đêm chung kết.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang. Cô gái kế nhiệm Hoa hậu Opal Suchata sẽ được công bố sau các vòng thi và quá trình đánh giá xuyên suốt cuộc thi.