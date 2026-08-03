Brooklyn Beckham căng thẳng với cha mẹ từ trước lễ cưới

Theo nguồn tin, Brooklyn Beckham không nói chuyện với David và Victoria trong ba tháng, trước khi lễ cưới của anh diễn ra.

Theo Mirror, Brooklyn Peltz-Beckham được cho là đã không nói chuyện với cha mẹ trong ba tháng, trước đám cưới của anh diễn ra vào năm 2022 tại Palm Beach. Dù vậy, vợ chồng Beckham vẫn mỉm cười trước ống kính và đăng tải những lời chúc ngọt ngào trên mạng xã hội nhằm duy trì hình ảnh "gia đình hoàn hảo".

"Mọi chuyện đã trở nên không thể chịu đựng nổi đối với Brooklyn," một nguồn tin thân cận cho biết.

Brooklyn Beckham không nói chuyện với cha mẹ trước lễ cưới diễn ra vào năm 2022. Ảnh: Vogue.

Daily Mail xác nhận thông tin nói trên. Tờ này dẫn lời nguồn tin: "Thật vậy, mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ anh ấy đã trở nên căng thẳng đến mức họ thực sự không nói chuyện với nhau trong khoảng ba tháng trước khi cặp đôi trẻ kết hôn ở Palm Beach. Thế nhưng, vợ chồng nhà Beckham vẫn đăng tải những bài viết đầy yêu thương trên mạng xã hội sau lễ cưới con trai".

Nguyên nhân rạn nứt bắt nguồn từ việc Victoria đột ngột hủy thiết kế váy cưới cho Nicola ở phút chót với lý do xưởng thời trang không đáp ứng kịp, buộc cô phải chuyển sang mặc trang phục của Valentino.

Không dừng lại ở đó, Brooklyn gần đây đã tung ra tuyên bố chấn động trên trang cá nhân, tố cáo cha mẹ ép buộc và tìm cách "hủy hoại" tình yêu của anh. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.

Đầu bếp trẻ cũng tiết lộ Victoria từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".

Brooklyn khẳng định anh không có ý định hòa giải với cha mẹ hay các em trong tương lai. Anh cũng đã yêu cầu gia đình Beckham từ nay chỉ được phép liên lạc với anh thông qua người đại diện pháp lý.

Thời gian gần đây, Brooklyn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm cúng bên Nicola và các thành viên trong gia đình nhà vợ.