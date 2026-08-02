Nghệ sĩ khiến Huỳnh Lập, Thái VG giành giật

Bước sang công diễn 2, 31 anh tài đối diện những thử thách mới khi luật chơi tiếp tục thay đổi. 8 Nhà cũ tan rã, thay vào đó là lập ra 4 Nhà hoàn toàn mới. Trách nhiệm dẫn dắt thuộc về 4 vị thủ lĩnh: hai thủ lĩnh đương nhiệm từ các Nhà an toàn công diễn 1 là Huỳnh Lập, Hoàng Tôn cùng hai tân thủ lĩnh Chiến tướng gồm Thái VG và Hà An Huy. Tập 5 chứng kiến cuộc chiến giành giật thành viên giỏi của 4 thủ lĩnh. Trong số dàn anh tài, Mew Amazing trở thành anh tài được săn đón nhất.

Sau 20 lần, 4 thủ lĩnh thay nhau giơ phiếu hình của Mew Amazing lên để lựa chọn. Một cuộc ruột đuổi thú vị và pha trùng phiếu liên tiếp đã xảy đến. Phải đến tận lượt chọn thứ 9, thủ lĩnh Thái VG mới chính thức đưa được Mew Amazing về với đội hình của mình. Huỳnh Lập, Hà An Huy thể hiện sự nuối tiếc khi vuột mất "chiến binh" quan trọng. Hà An Huy đánh giá cao Mew Amazing. "Đây là nhân tố đặc biệt mà thủ lĩnh nào cũng muốn có", nam ca sĩ chia sẻ.

Trước sự giành giật của dàn thủ lĩnh, Mew Amazing bất ngờ và xúc động. Anh nói hạnh phúc khi được dàn thủ lĩnh đặt để niềm tin. Cuối cùng, anh thử thách bản thân khi về đội với Thái VG cùng các đồng đội của Nhà Long Mã gồm Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng.

Tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, Mew Amazing luôn là cái tên được dàn anh tài đánh giá cao. Anh sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, nhiều ý tưởng để nâng cao chất lượng tiết mục. Ngoài ra, Mew Amazing khá đa tài khi hát, chơi nhạc cụ và nhảy đều ổn. Ở vòng công diễn 1, Mew Amazing góp công lớn cho tiết mục remake Lý ngựa ô.

Xuất hiện trong màn solo mở màn chương trình, anh thể hiện Ừ thì kết hợp chơi đàn violin. Tiết mục của anh thu hút sự chú ý từ phía khán giả có mặt tại trường quay. Sau hai vòng công diễn, Mew Amazing vươn lên ngoạn mục, giữ vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp bảng điểm hỏa lực.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.