Người được săn đón, kẻ bị ngó lơ ở công diễn 2 show Chông gai

Bước vào công diễn 2, dàn anh tài như Trịnh Thăng Bình, Neko Lê bị các thủ lĩnh ngó lơ. Trong khi Mew Amazing là thành viên được săn đón nhất.

Công diễn 1 kết thúc, toàn bộ 8 nhà tan rã. Tập 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai phát sóng tối 1/8 chứng kiến cuộc chiến lập đội mới cho vòng công diễn 2.

Các thủ lĩnh ở vòng này gồm Huỳnh Lập, Hoàng Tôn, Thái VG và Hà An Huy. Họ thay nhau thuyết phục, chiêu mộ các thành viên mạnh nhất trong chương trình để về team. Lúc này, anh tài nào được săn đón và ai bị bỏ lại hiện diện rõ ràng.

Trong dàn anh tài, Mew Amazing đang là thành viên được các thủ lĩnh tranh giành quyết liệt.

Trịnh Thăng Bình bị ngó lơ

Bước vào tập 5, MC Trần Ngọc công bố team chiến thắng ở công diễn 1. Theo đó, team Nhà làm mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu giành vị trí dẫn đầu toàn bảng. Huỳnh Lập, trong vai trò thủ lĩnh nhóm cho biết: "Để tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, tôi tin rằng tất cả anh tài ở đây đều đã tạo ra một cột mốc để chúng ta cùng soi chiếu. Nhìn vào sự đầu tư của từng nhà, chúng tôi tự dặn lòng phải cố gắng làm sao cho xứng tầm với quy mô đó. Một mình tôi không thể tạo nên điều kỳ diệu, tiết mục Nhong Nhong Nhong có rực rỡ hay không chính là nhờ sự trợ lực và truyền cảm hứng từ các anh ở đây".

Hai anh tài được trao nhẫn Chiến tướng gồm Thái VG (Nhà làm mạnh) và Hà An Huy (Nhà soạn nhạc). Đây cũng là hai cá nhân có điểm hỏa lực cao nhất từ các nhà chiến thắng.

Thái VG và Hà An Huy là hai Chiến tướng sau Công diễn 1.

Cục diện của 31 anh tài sau công diễn 1 đã có sự thay đổi. Jun Phạm chính thức vươn lên chiếm lĩnh vị trí đầu. Tiếp theo đó là Thanh Duy, Thơm, Duy Khánh, Mew Amazing, Hoàng Dũng, Thái VG... Đáng chú ý, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Rob... đang là những cái tên đứng cuối trong bảng tổng sắp. Một số thành viên khác cho thấy sự bứt phá, gồm K.O (từ hạng cuối ở công diễn trước vươn lên hơn 10 hạng để đứng ở vị trí 22) hoặc Will.

Bước sang công diễn 2, cuộc đua càng trở nên gay cấn khi các anh tài được phân chia lại thành 4 Nhà hoàn toàn mới. Trách nhiệm dẫn dắt thuộc về 4 vị thủ lĩnh: hai thủ lĩnh đương nhiệm từ các Nhà an toàn công diễn 1 là Huỳnh Lập, Hoàng Tôn cùng hai tân thủ lĩnh Chiến tướng gồm Thái VG và Hà An Huy.

Để hoàn thiện đội hình các nhà, dàn anh tài phải trải qua quy trình lập nhà gồm 2 vòng với các bước: đàm phán, chiêu mộ, từ chối và xác nhận. Thái VG nhanh chóng chiêu mộ thành công Jun Phạm, Hoàng Dũng, trong khi Hà An Huy mang về đội mình BB Trần, Phùng Minh Cương. Hai thủ lĩnh đương nhiệm Hoàng Tôn, Huỳnh Lập cũng kịp bổ sung nhân sự chiến lược cho đội hình của mình.

Các thủ lĩnh có một khoảng thời gian ngắn để nói chuyện, đàm phán với dàn anh tài, trước khi bước vào vòng chiêu mộ. Luật chơi chương trình tiếp tục buộc các thủ lĩnh phải thay nhau săn đón những thành viên mạnh nhất trong chương trình để về team.

Khoảnh khắc gây chú ý ở tập này phải kể đến khi dàn anh tài như Trịnh Thăng Bình, Thơm... hụt hẫng vì không được thủ lĩnh nào tìm đến nói chuyện. Trịnh Thăng Bình nói anh tổn thương vì "trong 10 phút các thủ lĩnh vào trong phòng để nói chuyện, tôi không được chọn".

Huỳnh Lập cũng bày tỏ sự đồng cảm với dàn anh tài còn lại. Anh nói: "Khi đến với anh tài mà tôi chọn, bản thân có để ý đến những người xung quanh. Tự nhiên tôi thấy áy náy. Tại sao lại là người này mà không phải người kia".

Theo quy tắc cạnh tranh đối đầu, 4 thủ lĩnh sẽ giơ phiếu hình để chọn thành viên. Các anh tài được chọn có quyền đồng ý hoặc từ chối. Nếu từ 2 thủ lĩnh trở lên cùng giơ phiếu chọn trùng một anh tài, các thủ lĩnh đó sẽ đồng thời mất lượt và nghệ sĩ được chọn vẫn tiếp tục ở lại trạng thái tự do.

Mew Amazing được săn đón, Neko Lê bị bỏ lại

Vòng chiêu mộ thành viên được đánh giá căng thẳng nhất trong tập này. Ở lượt chọn đầu tiên, Mew Amazing là thành viên liên tiếp được các thủ lĩnh chọn. Điều này không nằm ngoài dự đoán, sau hai vòng công diễn đầu tiên, Mew Amazing đã cho thấy tài năng của anh. Sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, nhiều ý tưởng để nâng cao chất lượng tiết mục, Mew Amazing khiến dàn thủ lĩnh đều tìm mọi cách để quyết tâm chinh phục.

Sau 20 lần, 4 thủ lĩnh thay nhau giơ phiếu hình của Mew Amazing lên để lựa chọn. Một cuộc ruột đuổi thú vị và pha trùng phiếu liên tiếp đã xảy đến. Phải đến tận lượt chọn thứ 9, thủ lĩnh Thái VG mới chính thức đưa được Mew Amazing về với đội hình của mình trong sự tiếc nuối của các nhà còn lại.

Thái VG chiêu mộ nhiều thành viên mạnh về đội.

Trong vai trò thủ lĩnh, Thái VG có định hướng rõ ràng và kiên trì đi theo kế hoạch đã vạch ra. Nam rapper tỏ ra không lung lay với việc chiêu mộ Mew Amazing, trong khi các thủ lĩnh khác nhanh chóng tìm ra những anh tài khác để hoàn thiện đội hình.

Một anh tài khác là Đông Hùng cũng được vài thủ lĩnh săn đón. Lợi thế của anh tài này là giọng hát, có nhiều ý tưởng về concept và biết lắng nghe đồng đội. Thái VG tiếp tục kiên trì để thu phục Đông Hùng. Kết quả, nam rapper tiếp tục đưa được anh tài này về đội. Nhà Long Mã do Thái VG làm thủ lĩnh hoàn thiện đội hình với những mảnh ghép được xem là thiện chiến nhất gồm Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Mew Amazing, Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng.

Ở hướng ngược lại, anh tài bị ngó lơ phải kể đến Neko Lê. Trong khi dàn nam nghệ sĩ khác đều được các thủ lĩnh giơ phiếu hình để chiêu mộ, Neko Lê là người phải ở lại sau cùng. Trước đó, Neko Lê vấp khá nhiều chỉ trích, thậm chí nhận hơn một triệu bài đăng từ dân mạng với nội dung đòi loại anh ra khỏi chương trình. Không chỉ vậy, số lượng lượt thả "phẫn nộ" nhắm vào anh tài này cũng áp đảo. Sau Công diễn 2, anh tài này xếp hạng 17 ở bảng tổng sắp điểm hỏa lực.

Các "mảnh ghép" trong team của thủ lĩnh Hà An Huy.

Ở vai trò thủ lĩnh, Hoàng Tôn liên tiếp bị các anh tài từ chối khi đưa ra lựa chọn. Duy Khánh, Đại Nghĩa và Nguyễn Văn Chung cho biết họ muốn thử thách bản thân khi làm việc với các thủ lĩnh khác.

Khoảng hơn một tiếng, quy trình lập nhà hoàn tất, đội hình 4 nhà công diễn 2 bao gồm: Nhà Thám Hiểm: Hoàng Tôn (Thủ lĩnh), Osad, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, Thơm (Da LAB), K.O, Lê Xuân Tiền; Nhà Chiến Mã: Hà An Huy (Thủ lĩnh), BB Trần, Phùng Minh Cương, Thanh Duy, Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Thuận Nguyễn, Nguyễn Văn Chung; Nhà Hiển Nhiên: Huỳnh Lập (Thủ lĩnh), Thái Lê Minh Hiếu, Cheng, Đinh Mạnh Ninh, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Will, Neko Lê; Nhà Long Mã: Thái VG (Thủ lĩnh), Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Mew Amazing, Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng.