Người đẹp 18 tuổi thi Hoa hậu Việt Nam

Sau hai vòng sơ khảo, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn ra 56 thí sinh vào chung khảo. Trong số đó, nhiều người đẹp vừa tròn 18 tuổi.

Sau vòng sơ khảo ở miền Bắc, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lựa chọn các thí sinh tại miền Nam. Buổi sơ khảo diễn ra trong ngày 1/8 với các vòng như ghi danh, nhận số báo danh, đo nhân trắc học và phỏng vấn kín.

Kết quả được đưa ra dựa trên phần thể hiện của thí sinh xuyên suốt ngày sơ khảo, trong đó nhân trắc học và phỏng vấn kín là hai nội dung quan trọng.

Dàn thí sinh tham gia vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Theo ban tổ chức, tại phần đo nhân trắc, đội ngũ chuyên môn tiến hành kiểm tra hình thể và các điều kiện dự thi theo quy chế. Hoa hậu Việt Nam tiếp tục đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn trọng những đường nét riêng và sự đa dạng của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong vòng phỏng vấn kín, dàn thí sinh có cơ hội giới thiệu về bản thân, gia đình, quê hương, quá trình học tập, công việc, năng khiếu cũng như những dự định nếu được đồng hành lâu dài cùng cuộc thi. Ban giám khảo đặt câu hỏi ở nhiều chủ đề nhằm đánh giá khả năng giao tiếp, ứng biến, tư duy và khát vọng cống hiến của từng ứng viên.

Nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện tài năng như múa, hát, thuyết trình, giao tiếp bằng ngoại ngữ. Bên cạnh những cô gái từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi sinh viên, vòng sơ khảo còn ghi nhận nhiều gương mặt lần đầu bước lên một sân khấu sắc đẹp.

Sau một ngày làm việc, ban tổ chức, giám khảo chọn ra 21 người đẹp khu vực miền Nam vào chung khảo. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi năm nay ghi nhận sự đa dạng về độ tuổi, ngành học, nghề nghiệp và quê quán. Nhiều thí sinh mới 18, 19 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đang học những năm đầu đại học. Bên cạnh đó là các du học sinh, tiếp viên hàng không, dược sĩ, thạc sĩ và những ứng viên đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân, là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây không chỉ là hệ tiêu chí để lựa chọn người chiến thắng mà còn là định hướng giúp mỗi thí sinh hoàn thiện bản thân trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Sau hai vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn ra 56 thí sinh vào chung khảo, trước khi bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái xuất sắc sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Hà Trúc Linh.