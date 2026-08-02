'Người Nhện' gây kinh ngạc

"Spider-Man: Brand New Day" đang tạo ra kỷ lục mới về doanh thu phòng vé. Ngay ngày đầu công chiếu, phim đã xô đổ thành tích trước đó của "Avengers: Endgame"(2019).

Theo Variety, Spider-Man: Brand New Day có màn ra mắt bùng nổ tại phòng vé Bắc Mỹ. Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, siêu phẩm nhà Sony đã thu về con số kinh ngạc với 168 triệu USD từ 4.487 rạp chiếu, chính thức trở thành bộ phim có doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Kỷ lục này trước đó thuộc về Avengers: Endgame (2019) với 157 triệu USD .

Sony dự đoán bộ phim sẽ đạt 325 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần, nhưng các ước tính khác cho rằng doanh thu có thể lên tới 358 triệu USD . Nếu đạt được thành tích trên, Brand New Day sẽ chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng những bộ phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất mọi thời đại, vượt qua kỷ lục 357 triệu USD mà Avengers: Endgame đang nắm giữ.

Spider-Man: Brand New Day hốt tiền ngoài phòng vé. Ảnh: Sony Pictures.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách mở màn lịch sử hiện thuộc về Spider-Man: No Way Home ( 260 triệu USD ), Avengers: Infinity War ( 257 triệu USD ) và Star Wars: The Force Awakens ( 247 triệu USD ).

Sức hút quá lớn của Spider-Man khiến các phim còn lại chịu nhiều áp lực. Vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu thuộc về The Odyssey. Tác phẩm thu 14,5 triệu USD ngày thứ Sáu ở tuần thứ 3. Bộ phim sử thi dự kiến kiếm thêm 51 triệu USD dịp cuối tuần (giảm 43%), nâng tổng doanh thu nội địa lên 395 triệu USD . Hạng 3 là Toy Story 5, với 1,8 triệu USD ngày thứ Sáu, hướng tới mức 6,2 triệu USD qua 3 ngày cuối tuần để nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 461 triệu USD sau 4 tuần.

Minions & Monsters giữ vị trí thứ 4 với 1,66 triệu USD ngày thứ Sáu. Universal kỳ vọng phim thu 5,6 triệu USD dịp cuối tuần, chạm mốc 168 triệu USD nội địa sau 5 tuần. Trong khi đó, hạng 5 thuộc về Moana. Phim dắt túi 1,6 triệu USD ngày thứ Sáu, dự kiến thu thêm 5,3 triệu USD qua cuối tuần để nâng tổng doanh thu nội địa lên 114 triệu USD sau 4 tuần phát hành.

Trong Brand New Day, Tom Holland tiếp tục vào vai Peter Parker/Spider-Man. Phim lấy bối cảnh 4 năm sau No Way Home. Sau khi Doctor Strange sử dụng phép thuật khiến toàn bộ thế giới quên mất Peter Parker, cậu giờ đây một mình chiến đấu chống lại tội phạm tại New York, không còn sự đồng hành của MJ (Zendaya) và Ned (Jacob Batalon).

Mối đe dọa mới xuất hiện dưới hình hài nhân vật phản diện bí ẩn do Sadie Sink thủ vai, đúng lúc năng lực đặc biệt của Peter bắt đầu tiến hóa và vượt khỏi tầm kiểm soát.