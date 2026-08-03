Nữ ca sĩ ngừng diễn

Ariana Grande dừng mọi hoạt động sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn "Eternal Sunshine Tour".

Theo People, nữ ca sĩ Ariana Grande (33 tuổi) quyết định sẽ tạm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật ngay khi tour diễn Eternal Sunshine khép lại tại London vào ngày 1/9 tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh những bàn tán về sức khỏe và vóc dáng của cô đang ngày càng gia tăng.

Người đại diện của nữ ca sĩ chia sẻ với tạp chí People: "Ariana mong muốn hoàn thành chuyến lưu diễn một cách trọn vẹn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau đó, cô ấy sẽ dành thời gian nghỉ ngơi xứng đáng để tránh xa sự chú ý quá đà từ công chúng. Điều này đã gây ra không ít áp lực cho cô thời gian qua".

Ariana Grande dừng mọi hoạt động sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour. Ảnh: Katia Temkin.

Đồng thời, nguồn tin cũng xác nhận Grande sẽ rút khỏi dự án kịch Sunday in the Park with George dự kiến ra mắt tại London vào mùa hè năm sau. Dù vậy, cô vẫn hào hứng gửi lời ủng hộ tới ê-kíp sản xuất.

Ngoại hình của chủ nhân giải Grammy luôn là tâm điểm bàn tán trong nhiều năm gần đây. Làn sóng này tiếp tục bùng lên sau khi cô ra mắt MV cho đĩa đơn Petal nằm trong album cùng tên vừa phát hành ngày 31/7.

Nguồn tin thân cận chia sẻ, album Petal không viết về chuyện tình cảm hay chia tay, mà chính là "tiếng nói phản kháng" trước sự độc hại từ dư luận. Bản thân Ariana cũng từng thẳng thắn đáp trả trong bản hit Yes, And? (2024): "Đừng nhận xét về cơ thể tôi/Chuyện của bạn là của bạn, và chuyện của tôi là của tôi".

Chuyến lưu diễn Eternal Sunshine đánh dấu sự trở lại với sân khấu của Ariana Grande sau nhiều năm tập trung cho điện ảnh, tiêu biểu là vai diễn Glinda trong bom tấn Wicked. Đại diện nữ ca sĩ khẳng định cô đã nỗ lực cho từng đêm diễn với phong độ cao nhất và luôn trân trọng tình cảm của khán giả.

Sau khi kết thúc các đêm diễn tại Mỹ và London, người hâm mộ vẫn có cơ hội gặp lại Ariana Grande trên màn ảnh rộng trong bộ phim hài Focker-in-Law (đóng cùng Ben Stiller và Robert De Niro), dự kiến ra rạp vào ngày 25/11.