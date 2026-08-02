Ca sĩ Việt phải gỡ bỏ 19 ca khúc lên tiếng

MCK cho biết quyết định gỡ bỏ 19 ca khúc xuất phát từ sự tự nguyện và mong muốn khắc phục.

Trưa 2/8, MCK tiếp tục lên tiếng khi gỡ bỏ 19 ca khúc trong album HVL sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Nam ca sĩ, rapper cho biết quyết định gỡ bỏ những bản ghi chưa phù hợp, đưa ra những biện pháp khắc phục của anh hoàn toàn xuất phát từ sự chủ động, tự nguyện, chân thành, nhằm khắc phục các sai sót một cách nhanh nhất, thể hiện tinh thần cầu thị và tôn trọng quy định pháp luật.

MCK mong khán giả, cộng đồng người hâm mộ và người theo dõi thấu hiểu sự việc, không thêu dệt, chia sẻ thông tin không chính thống, chưa kiểm chứng, sai lệch, đồng thời ngừng đưa ra các đánh giá tiêu cực hoặc có động thái quá khích, làm ảnh hưởng đến bản chất sự việc và có thể cấu thành nên những hành vi vi phạm pháp luật không đáng có.

MCK cho biết quyết định gỡ bỏ 19 ca khúc xuất phát từ sự tự nguyện và mong muốn khắc phục. Ảnh: FBNV.

"Tôi đang tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết sự việc. Bản thân cũng mong muốn được là một nghệ sĩ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, được sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nghệ thuật nước nhà trên tinh thần thượng tôn pháp luật tuyệt đối. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ điều đó. Chân thành cảm ơn khán giả, cộng đồng người hâm mộ và người theo dõi", MCK cho biết.

Vào chiều 31/7, MCK thông báo gỡ bỏ một số bài nhạc gây tranh cãi. Trên kênh YouTube chính thức của MCK, hiện chỉ còn 11 trong số 30 bài nhạc được nam rapper phát hành cách đây 1 tháng, bao gồm ca khúc thành công nhất Nếu như ta chẳng còn. Những bản nhạc gây tranh cãi vì có những ca từ được cho là dung tục đã được MCK gỡ bỏ.

Theo MCK, khi thực hiện album HVL, mong muốn lớn nhất anh theo đuổi chính là được cống hiến cho nền âm nhạc, sao cho đạt được thành tích tốt nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Rapper xin lỗi, thừa nhận sai sót khi sử dụng những ca từ chưa phù hợp.

"Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan ban ngành có thẩm quyền phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan, tôi đã thật sự nhận thức sâu sắc về sai sót trong việc sử dụng các ngôn từ không phù hợp trong sản phẩm nghệ thuật. Mặc dù đã khuyến cáo đến người nghe, nhưng bản thân vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận được ở một số nền tảng công khai khác", anh nói.