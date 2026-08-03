Lời tạm biệt của nghệ sĩ Việt khi sân khấu Thiên Đăng đóng cửa

Sân khấu Thiên Đăng chính thức đóng cửa từ tối 2/8. Hữu Châu, Vân Trang và nhiều nghệ sĩ xúc động khi nói lời chia tay mà họ gắn bó 3 năm qua.

Tối 2/8, vở diễn Nơi kết thúc bắt đầu khép lại chặng hành trình của sân khấu kịch Thiên Đăng (TP.HCM). Sau suất diễn cuối cùng, các nghệ sĩ cùng thể hiện một đoạn trong ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè. Khi tấm màn nhung khép lại, họ cúi đầu chào và vẫy tay tạm biệt để khán giả. Dưới hàng ghế khán giả, hàng trăm người xem xúc động, nán lại giây phút cuối cùng.

Sau đó, trên trang cá nhân, các nghệ sĩ có nhiều bài đăng để chia tay nơi chốn đi về của họ trong 3 năm qua.

Các nghệ sĩ nói lời tạm biệt sân khấu kịch Thiên Đăng và khán giả. Ảnh: @nguyenhuuchau/@vantrang.

Diễn viên Vân Trang cho biết: "Tạm biệt 3 năm gắn bó. Cái cảm giác cuối mỗi suất diễn, cúi chào khán giả và nhìn xuống mọi người vẫn ở đó trông lên, không muốn rời đi có lẽ là cái cảm giác lấp lánh, vô giá mà sân khấu đã dành tặng cho người nghệ sỹ. Dù có bao nhiêu năm nữa trôi, tôi vẫn mong mình có đủ may mắn để vẫn được tiếp tục đứng dưới ánh đèn ấy, hết lòng để kể những câu chuyện bằng cả trái tim. Chờ ngày lời hứa nở hoa".

Trong khi đó, nghệ sĩ Hữu Châu đăng tải những hình ảnh hậu trường của ông và các đồng nghiệp tại sân khấu kịch Thiên Đăng. "Suất cuối của vở Người đi ngược dòng và cũng là suất cuối cùng tôi diễn ở đây. Vậy là với sân khấu này tôi đã dàn dựng được 2 vở, âu cũng là kỷ niệm", nghệ sĩ bày tỏ.

Thông qua fanpage, đại diện sân khấu kịch Thiên Đăng cũng nói lời tạm biệt cuối cùng. "Ba năm không phải là một hành trình quá dài, nhưng đủ để lưu giữ biết bao câu chuyện và những cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Cảm ơn vì đã cùng Thiên Đăng đi qua một chặng đường thật đẹp. Khép lại một hành trình", theo phía sân khấu kịch.

Sân khấu kịch Thiên Đăng được thành lập vào tháng 7/2023. Trên trang cá nhân ở thời điểm đó, nghệ sĩ Thành Lộc giải thích về lý do lấy tên Thiên Đăng cho sân khấu mới: "Tên được đặt là Thiên Đăng (đèn trời) nhưng cũng là ngọn đèn sân khấu bởi vì với người nghệ sĩ thì sân khấu là đạo trời, đạo làm người, là lẽ sống mà họ phải hết lòng tận tụy, phụng sự".

Những năm qua, nhiều vở diễn tại Thiên Đăng được khán giả yêu mến như Giáng Hương, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, 13 đức thầy, Những con ma nhà hát, Người đi ngược dòng...