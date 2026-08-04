Diễn viên Thái Lan qua đời ở tuổi 21

Sự ra đi của nam diễn viên Jorjay Phumhirun ở tuổi 21 khiến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Theo Line Today, nam diễn viên trẻ Jorjay Phumhirun (tên đầy đủ: Jorjay Phumhirun Boonpha) đột ngột qua đời ở tuổi 21. Thông tin được gia đình anh xác nhận trên mạng xã hội với dòng chia sẻ ngắn gọn: "Nghỉ ngơi nhé con yêu, trái tim của mẹ". Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên hiện chưa được công bố.

Sự ra đi của Jorjay ở tuổi 21 khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè bàng hoàng. Nhà sản xuất Kong Piya - người đồng hành cùng anh tại chương trình Boys Vibe The Project - đăng tải clip tri ân nam diễn viên. Kong Piya viết: "Nụ cười và tiếng cười của Jorjay sẽ luôn ở trong tim chúng ta. Cảm ơn em vì đã luôn mang lại niềm vui". Nhiều đạo diễn tên tuổi như King Somching Srisupap, Arm Atitya cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.

Jorjay Phumhirun qua đời ở tuổi 21. Ảnh: IGNV.

Đại diện nhà sản xuất THAM Studio và đội ngũ sản xuất bộ phim điện ảnh Rinrada (The Influencer) bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của Jorjay trong suốt quá trình ghi hình. Trong phim, anh đảm nhận vai Tong. Đây được xem là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp ngắn ngủi của nam diễn viên, dự kiến khởi chiếu vào ngày 20/8 tới.

Lễ tang của Jorjay Phumhirun được tổ chức tại chùa Klang Kret, huyện Pak Kret, tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) để người thân, bạn bè và người hâm mộ đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Jorjay Phumhirun sinh ngày 15/10/2005, từng gây chú ý khi lọt top 10 cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ Boys Vibe The Project. Anh ghi dấu ấn nhờ nụ cười rạng rỡ, ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên. Nam diễn viên trẻ cũng từng góp mặt trong dự án Love Sick The Series 2024.

Trước khi qua đời, nam diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc, cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Bài đăng cuối cùng của anh cách đây 6 ngày trước. Trong đó, Jorjay Phumhirun đăng tải clip, đi sở thú cùng người thân.