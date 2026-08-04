Cô gái khiến Người Nhện còn phải khiếp sợ trong thế giới Marvel

"Brand New Day" vừa mang Jean Grey - dị nhân nổi tiếng và được yêu thích nhất nhì của Marvel - lên màn ảnh MCU, với một câu chuyện đậm màu bi kịch.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Spider-Man là siêu anh hùng nổi tiếng và được yêu thích nhất của Marvel. Càng nổi tiếng, áp lực đối với Người Nhện càng nhiều và cuối cùng bài học xương máu đã đến. Trong Spider-Man #9, siêu anh hùng mang tính biểu tượng này đã nhận ra rằng mình không thể thực sự cứu mọi người và điều này đã hủy hoại người hùng trẻ tuổi. Nhìn xa hơn, Peter không thể là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết hết mọi vấn đề trong vũ trụ Marvel Comics.

Câu chuyện Spider-Man: Brand New Day bắt đầu sau 4 năm kể từ những sự kiện của No Way Home. Peter Parker phải trả một cái giá quá lớn để cứu lấy thế giới, khi phải tự xóa bản thân khỏi ký ức của mọi người. Không còn bất kỳ ai, kể cả bạn gái cho tới cậu bạn chí cốt, còn nhớ danh tính thật của Người Nhện.

Vùi đầu vào việc trở thành anh hùng đường phố trấn áp lũ tội phạm, Peter Parker trong một lần thực hiện sứ mệnh của mình đã chạm trán một thế lực bí ẩn, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì mà anh từng phải đối mặt.

Đó là Jean Grey.

Jean Grey là ai?

Brand New Day "giấu" phản diện suốt phân nửa thời lượng một cách rất khéo léo. Người xem chỉ biết rằng một kẻ bí ẩn đang cố gắng tìm cách đột nhập vào các cơ sở của Cục Kiểm soát Thiệt hại (Department of Damage Control - DDOC) tại New York, gây ra những vụ náo loạn khó kiểm soát.

Ngay cả Peter Parker ban đầu cũng không hề hay biết bản thân đang phải đối mặt với điều gì, và làm thế nào để ngăn chặn những đợt tấn công của thế lực kỳ quái này. Chính điều đó đẩy Người Nhện vào thế bị động. Điều duy nhất cậu biết được về đối phương là khả năng thần giao cách cảm và điều khiển tâm trí người khác từ xa. Bức màn chỉ được vén lên khi cái tên Jean Grey được tiết lộ. Mục tiêu của cô gái mới khoảng 20 tuổi này là tìm kiếm người chị gái bị DDOC bắt cóc, và khám sự thật về "V-Max" - thông điệp cuối cùng mà chị gái để lại cho Jean.

Đây cũng là lúc khán giả được chứng kiến sức mạnh khó tin của nữ dị nhân trẻ. Cô nàng sở hữu năng lực ngoại cảm ở cấp độ vượt xa những gì Vũ trụ Điện ảnh Marvel từng giới thiệu. Jean có thể tùy ý xâm nhập trí não của người khác, đọc ký ức, thao túng tâm trí và điều khiển bất kỳ ai ở trong phạm vi ảnh hưởng cố định. Không ít lần Peter rơi vào thế bị động khi những người xung quanh bất đắc dĩ trở thành "con rối" của Jean.

Khả năng ấy khiến Spider-Man gần như không có cách đối phó trực diện. Peter vốn quen chiến đấu bằng tốc độ, phản xạ và giác quan nhện. Nhưng trước một đối thủ có thể kiểm soát tâm trí, mọi lợi thế ấy đều trở nên vô nghĩa. May mắn, Spider-Man gần như là người duy nhất miễn nhiễm trước sức mạnh của Jean.

Jean Grey chính thức debut trong MCU.

Cao trào của Brand New Day cho thấy vì sao Jean được xem là một trong những dị nhân nguy hiểm nhất MCU. Cô khống chế Hulk, khiến Peter phải chật vật tìm mọi cách ngăn chặn cơn cuồng nộ của Người Khổng lồ Xanh. Khi biết được sự thật về cái chết bi kịch của chị gái, Jean mất kiểm soát và bùng nổ sức mạnh, "đóng băng" cả một vùng thành phố rộng lớn với hàng nghìn người bằng năng lực ngoại cảm cấp độ Omega. Bên cạnh năng lực ngoại cảm, khả năng điều khiển vật chất cũng đã được Jean bộc lộ.

Ngoài phô diễn sức mạnh khủng khiếp của dị nhân trẻ, Brand New Day còn mang đến cho phản diện này một câu chuyện đầy sức nặng. Khi khám phá về bi kịch của chị gái, Jean gần như chìm vào tuyệt vọng, phẫn uất và căm ghét nhân loại, những người đã coi dị nhân là vật thí nghiệm và tra tấn họ một cách tàn nhẫn. Giận dữ và tuyệt vọng khuếch đại sức mạnh của Jean, nhưng cũng khiến cô gái trẻ mất đi lý trí, lạc mất chính mình.

Đây là khoảnh khắc tạo nên sự đồng cảm giữa người anh hùng và kẻ bị coi là "phản diện". Peter Park và Jean Grey đều mất đi gia đình, đều mang mặc cảm rằng sức mạnh của mình chỉ đem đến đau khổ, bi kịch cho những người xung quanh. Peter tự cắt đứt mọi mối quan hệ vì sợ những người anh yêu thương sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Jean cũng chọn cô lập bản thân sau khi mất Sara, chỉ khác là nỗi đau của cô dần biến thành sự thù hận.

Chính sự tương đồng trong cảm xúc khiến Peter không chọn cách đối xử với Jean như lũ tội phạm ngoài kia. Thay vào đó, cậu cố gắng kéo cô trở lại trước khi nỗi đau biến nữ dị nhân thành một con quái vật đúng nghĩa. Chiến thắng của Spider-Man không đến bằng sức mạnh, siêu năng lực, mà bằng sự thấu cảm. Và đó có lẽ cũng là chiến thắng ý nghĩa nhất của Peter Parker kể từ No Way Home.

Dị nhân quyền năng nhất Marvel bước vào MCU

Việc Jean Grey bước lên màn ảnh MCU với người hâm mộ là một sự kiện chấn động.

Jean Grey là một trong số dị nhân nổi tiếng nhất Marvel.

Nói như vậy bởi từ lâu, cô đã được coi là nhân vật nổi tiếng có bề dày câu chuyện và được yêu thích bậc nhất mà Marvel từng khai sinh. Ra mắt lần đầu năm 1963 trong X-Men #1 của Stan Lee và Jack Kirby, Jean là một trong năm thành viên sáng lập X-Men, bên cạnh Cyclops, Beast, Angel và Iceman. Ban đầu, cô hoạt động dưới biệt danh Marvel Girl trước khi trở thành một trong những dị nhân quan trọng nhất lịch sử Marvel.

Không giống nhiều dị nhân khác chỉ sở hữu một loại năng lực, Jean vừa có khả năng ngoại cảm (telepathy), vừa có thể điều khiển vật thể bằng ý nghĩ (telekinesis). Theo thời gian, sức mạnh của cô liên tục tiến hóa và được xếp vào nhóm dị nhân cấp Omega - cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại của Marvel.

Tên tuổi Jean Grey thực sự trở thành huyền thoại với The Dark Phoenix Saga, một trong những bộ truyện được đánh giá là đỉnh cao lịch sử truyện tranh siêu anh hùng. Khi hợp nhất với thực thể vũ trụ Phoenix Force (Lực lượng Phượng hoàng), Jean sở hữu sức mạnh gần như vô hạn, đủ khả năng bẻ cong vật chất, thao túng năng lượng ở quy mô thiên hà, tái tạo sự sống hoặc hủy diệt cả một nền văn minh. Nhưng đi kèm với quyền năng ấy là sự tha hóa. Jean dần đánh mất chính mình để trở thành Dark Phoenix, biểu tượng cho cuộc đấu tranh giữa bản năng hủy diệt và nhân tính.

Brand New Day chưa đưa Phoenix Force vào MCU. Thay vào đó, bộ phim chọn một cách tiếp cận gần gũi hơn.

Jean của Sadie Sink trẻ hơn, non nớt hơn và chưa thể làm chủ năng lực. Cô chưa gặp Giáo sư Charles Xavier, chưa gia nhập X-Men và cũng chưa trở thành Dark Phoenix. Việc Marvel thay đổi một phần xuất thân của Jean, bổ sung nhân vật chị gái Sara giúp nhân vật hòa nhập tự nhiên vào bối cảnh MCU thay vì lặp lại hoàn toàn nguồn gốc trong nguyên tác.

Quan trọng hơn, Brand New Day sử dụng Jean như viên gạch đầu tiên cho kỷ nguyên dị nhân mới. Bộ phim đồng thời gieo mầm cho cuộc xung đột giữa dị nhân và chính phủ thông qua những thí nghiệm của Cục Kiểm soát Thiệt hại cùng thiết bị ức chế năng lực mà Peter vô tình tạo ra.

Spider-Man và Jean Grey có nhiều điểm tương đồng.

Đây vốn là chủ đề cốt lõi của X-Men trong nhiều thập kỷ: nỗi sợ hãi của xã hội trước những con người khác biệt. Chắc hẳn không phải ngẫu nhiên Marvel chọn Jean Grey để mở đầu chương mới. Trong truyện tranh, cô luôn là trái tim của X-Men, là cầu nối giữa Charles Xavier và Cyclops, giữa lý trí và cảm xúc, giữa hy vọng và hủy diệt.

Việc Jean xuất hiện trước cả Xavier hay Magneto cho thấy Marvel muốn bắt đầu câu chuyện dị nhân từ góc nhìn của một con người bị tổn thương, thay vì một cuộc chiến ý thức hệ.