Giọng ca lạ vượt Sơn Tùng M-TP 'thống trị' nhạc Việt

"Tìm em" của Hngle và Bảo Anh đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng khác nhau của nhạc Việt. Người đứng sau bản hit là gương mặt hoàn toàn mới.

Tinh hà "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng đã phần nào làm đảo ngược cuộc đấu âm nhạc Việt. Những vị trí đầu tiên trên các BXH âm nhạc vốn từng được chiếm lĩnh bởi MCK, Sơn Tùng M-TP nay đổi chủ sang các sản phẩm của 2 chương trình thực tế âm nhạc.

Đặc biệt, chỉ sau vài tập phát sóng, Tinh hà "say hi" không còn dừng ở sức hút của một chương trình truyền hình thực tế mà đã tạo ra tác động rõ rệt lên thị trường nhạc số.

Trong khi đó, Tìm em của Hngle và Bảo Anh vẫn cho thấy sức sống bền bỉ, khó "lật đổ" sau thời gian dài phát hành.

Các anh trai gia nhập “cuộc đấu”

Các bảng xếp hạng vốn nhiều tháng do những cái tên quen thuộc như MCK hay Sơn Tùng M-TP thống trị đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể khi hàng loạt ca khúc bước ra từ các chương trình âm nhạc đồng loạt vươn lên nhóm đầu.

Trên YouTube, hai vị trí dẫn đầu mục Thịnh hành hiện thuộc về các tiết mục của Tinh hà "say hi", cụ thể là Thế giới của anh, tiếp đó là Mộng Duyên. Ngay phía sau là phần trình diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai (Let Me Go). Hai vị trí còn lại trong top 5 cũng thuộc về dàn nghệ sĩ Tinh hà “say hi” là team Wren Evans với Mưa vội phóng và Captain Boy với Có gì đâu mà cay.

Điều đó cho thấy các chương trình âm nhạc đang trở thành động lực mới của thị trường, thay vì cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ phát hành sản phẩm đơn lẻ như trước.

Các sản phẩm âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai, đặc biệt Move On hay Tinh hà “say hi” cũng có thứ hạng khá cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc kèm theo độ phủ sóng cao ở những nền tảng mạng xã hội.

Mưa vội phóng là một trong những tiết mục thành công của Tinh hà "say hi". Ảnh: NSX.

Chẳng hạn Mưa vội phóng hay IDNAT đều thuộc team Wren Evans ở Tinh hà “say hi” lan tỏa trên nền tảng video ngắn ngay khi ra mắt với hàng loạt video reaction, cover hoặc được sử dụng làm nhạc nền. Trong đó, Mưa vội phóng được sử dụng làm nhạc nền cho hàng nghìn video, bao gồm của Trần Ngọc Vàng, Juky San, Đức Phúc, Hoa hậu Thanh Thủy…

Ở các bảng xếp hạng nhạc số, âm nhạc của Tinh hà “say hi” cũng có độ nhận diện nhất định, chẳng hạn Thế giới của anh, Mưa vội phóng lần lượt giữ hạng 12, 15 trong danh sách 50 bài hát hàng đầu của Việt Nam tính tới tối 3/8. Cùng thời điểm, trong BXH top 100 bài hát ở Việt Nam của Apple Music, Mưa vội phóng giữ thứ hạng cao nhất trong dàn nghệ sĩ Tinh hà “say hi” (hạng 7). BXH còn sự xuất hiện của một số tiết mục khác từ 2 chương trình âm nhạc, như Thế giới của anh, Mất la bàn, IDNAT (Tinh hà “say hi”), Nợ anh cả bầu trời (Anh trai vượt ngàn chông gai)...

Trong bối cảnh MCK vừa chủ động gỡ bỏ 19 ca khúc thuộc album HVL sau khi làm việc với cơ quan quản lý vì những tranh cãi liên quan đến ca từ và nhiều bài hát biến mất khỏi các nền tảng, vô tình tạo thêm khoảng trống để những sản phẩm mới gia tăng sức hiện diện trên bảng xếp hạng.

Tinh hà “say hi” dường như đang có lợi thế và độ viral lớn hơn so với đối phủ. Thế mạnh của chương trình này là sáng tác ca khúc hoàn toàn mới với sự tham gia của đội ngũ nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ toàn năng như Wren Evans, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wean Lê, Hurrykng… Sau 2 livestage, họ đã cho ra hàng chục ca khúc mới với những màu sắc âm nhạc khác nhau, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ. Nhờ đó, khả năng tiếp cận khán giả mạnh mẽ hơn.

Hiện tượng nhạc Việt

Tuy nhiên, nhân tố tạo bất ngờ lớn nhất lại không chỉ đến từ các chương trình truyền hình. Vừa qua, nhạc Việt chứng kiến Tìm em của Hngle và Bảo Anh bất ngờ vượt qua loạt bản hit của MCK và Sơn Tùng M-TP để dẫn đầu đồng thời hai bảng xếp hạng 100 Video hàng đầu Việt Nam và 100 Bài hát hàng đầu Việt Nam.

Trước đó, ca khúc cũng lần lượt đứng đầu Spotify và Apple Music tại Việt Nam, cho thấy sức lan tỏa trên nhiều nền tảng nghe nhạc. Đến 3/8, bài hát này vẫn dẫn đầu các bảng xếp hạng kể trên bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ dàn anh trai.

Điều đáng chú ý là Tìm em không đi theo công thức EDM hay hip hop đang thịnh hành. Tác phẩm do Lê Hoàng Thanh Hưng, nhạc sĩ sinh năm 2005 quê Vĩnh Long, sáng tác theo phong cách ballad quen thuộc với giai điệu dễ nghe và ca từ giàu cảm xúc. Trong bối cảnh thị trường liên tục chạy theo những bản phối mạnh và xu hướng bắt tai, một ca khúc mang màu sắc truyền thống, quen thuộc lại trở thành hiện tượng. Việc đó cho thấy thị hiếu khán giả vẫn dành nhiều chỗ cho những bản ballad có khả năng chạm đến cảm xúc.

Hngle từ gương mặt mới bất ngờ vươn lên dẫn đầu các BXH. Ảnh: FBNV.

Trước Tìm em, Hngle gần như chưa phải cái tên quen thuộc với số đông. Ngoài Không buông phát hành cách đây khoảng 10 tháng, nam ca sĩ chưa sở hữu bản hit đủ sức tạo dấu ấn. Bởi vậy, việc một gương mặt tân binh vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để thống trị các bảng xếp hạng là diễn biến ít người dự đoán của nhạc Việt. Với Bảo Anh, ca khúc cũng trở thành cú hích quan trọng, giúp cô lấy lại sức nóng sau thời gian khá im ắng trên thị trường nhạc Việt.

Cuộc đua nhạc Việt vì thế đang bước vào giai đoạn thú vị. Nếu vài tháng trước, bảng xếp hạng chủ yếu là sân chơi của một số nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, hiện tại sức ảnh hưởng của các chương trình âm nhạc cùng sự xuất hiện của gương mặt hoàn toàn mới: Hngle khiến cục diện thay đổi nhanh chóng.

Thị trường không còn là cuộc cạnh tranh giữa vài ngôi sao lớn, mà trở thành cuộc đua mở, thú vị nơi bất kỳ sản phẩm nào tạo được sức hút cũng có cơ hội vươn lên dẫn đầu.