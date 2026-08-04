'Người Nhện' thu 1 tỷ USD

"Spider-Man: Brand New Day" sau khoảng 5 ngày chiếu đã thu 1 tỷ USD trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, bom tấn Marvel đã mang về 100 tỷ đồng.

Theo The Cinesthetic, Spider-Man: Brand New Day chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu vào hôm 4/8, tức chỉ sau 5 ngày ra mắt. Đây là thành tích rất hiếm gặp trong lịch sử, khi trước đó, chỉ có bom tấn cùng vũ trụ Điện ảnh Marvel là Avengers: Endgame từng đạt được.

Riêng tại Việt Nam, trong sáng 4/8, bộ phim siêu anh hùng cũng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng . Tác phẩm không có đối thủ ngoài phòng vé, với tốc độ kiếm tiền áp đảo mọi đối thủ. Hiện tại, Brand New Day duy trì khoảng 4.700 suất chiếu/ngày.

Trước đó, trong tuần chào sân, bom tấn về Người Nhện gây sốt và liên tục chinh phục những kỷ lục phòng vé. Brand New Day đạt doanh thu mở màn toàn cầu cao thứ hai mọi thời đại với 932 triệu USD , trong đó 357 triệu USD đến từ phòng vé Bắc Mỹ.

Brand New Day được kỳ vọng sẽ vượt mốc doanh thu 2 tỷ USD . Ảnh: Sony.

Với tốc độ bán vé nhanh chóng mặt hiện tại, phim dự kiến sẽ tiếp tục thống trị rạp chiếu thế giới trong nhiều ngày tới. Giới quan sát dự đoán Brand New Day sẽ trở thành bộ phim thứ 8 trong lịch sử và là phim Marvel đầu tiên không thuộc loạt Avengers cán mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Với kinh phí được đồn đoán vào khoảng 250 triệu USD , Brand New Day hiện tại đã vượt điểm hòa vốn.

Sau nhiều năm chạy theo những sự kiện quy mô ngày càng hoành tráng của MCU, bộ phim mới nhất về Người Nhện trở về với chất đường phố quen thuộc được yêu thích. Dẫu chưa hoàn hảo, phim vẫn tạo thiện cảm với câu chuyện sâu sắc, cảm xúc về hành trình trưởng thành của nam chính Peter Parker.