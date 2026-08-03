Quang Tuấn lãng phí chính mình

Thường xuyên xuất hiện trong loạt dự án kinh dị chất lượng trung bình thấp, Quang Tuấn dường như đang thiếu cẩn trọng trong việc lựa chọn kịch bản, lãng phí thực lực.

Quang Tuấn những năm gần đây trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng. Tần suất xuất hiện dày đặc với nhiều dự án liên tục đạt doanh thu ấn tượng giúp diễn viên sinh năm 1985 được coi là ngôi sao phòng vé tiếp theo của điện ảnh Việt. Từ Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Truy tìm long diên hương, Thiên đường máu đến hai phần Quỷ nhập tràng, hiếm diễn viên Việt nào dắt túi loạt phim đạt thành tích trăm tỷ liên tiếp như vậy.

Thế nhưng, việc xuất hiện thường xuyên mà không có nhiều màn thể hiện đột phá cũng khiến Quang Tuấn vướng tranh cãi. Dự án gần nhất của anh, Quỷ bắt hồn, còn bị liệt vào danh sách phim nhạt nhòa của thị trường nội địa năm 2026. Một bộ phận khán giả ngờ vực liệu một diễn viên thực lực như Quang Tuấn có đang mắc kẹt trong chính vùng an toàn của mình, với những kiểu vai diễn lặp lại, không có gì mới mẻ.

Mờ nhạt trong "Quỷ bắt hồn"

Quỷ bắt hồn sắp khép lại hành trình phòng vé với thành tích khoảng 36 tỷ đồng , chính thức chặt đứt chuỗi phim trăm tỷ của Quang Tuấn. Song không phải doanh thu, điều khiến khán giả bàn luận những ngày qua lại nằm ở chất lượng tác phẩm.

Trong phim, Quang Tuấn vào vai Hùng, người cha đơn thân mang sang chấn sau cái chết của vợ. Ông vừa vật lộn với áp lực công việc phóng viên, vừa phải chăm sóc cậu con nhỏ có hiện tâm lý bất thường.

Khoa, con trai của ông Hùng, thường xuyên cô lập mình trong căn phòng đóng kín, trò chuyện với một cái bóng đen bí ẩn. Vì nhiều lần lỡ hẹn với con, mối quan hệ giữa ông Hùng và Khoa ngày một xa cách. Ngày kia, nhân dịp Khoa đạt thành tích học tập tốt, ông Hùng thực hiện lời hứa dẫn cậu đi chơi xa. Nhưng rồi, tai nạn đột ngột ập đến khiến hai cha con mắc kẹt trong một chuỗi sự kiện rùng rợn, mà tại đó, họ phải đối đầu với một con quỷ đoạt hồn.

Quang Tuấn đóng chính trong Quỷ bắt hồn.

Hùng công bằng mà nói là kiểu nhân vật không thiếu đất diễn. Ông không phải hình mẫu “anh hùng” đơn thuần trong hành trình chở che, bảo vệ đứa con thơ trước những hiện tượng siêu nhiên. Nhận vật có góc khuất, mặc cảm, có những trăn trở, bất lực trong cuộc sống hiện tại và cả những vết thương trong quá khứ chưa được chữa lành, những bí mật không dám đối diện.

Người vợ qua đời tại bệnh viện ngay khi sinh con khiến mọi áp lực về tài chính lẫn tinh thần đè nặng trên vai ông Hùng. Cộng thêm tính chất công việc bận rộn, ông hầu như không còn thời gian quan tâm tới những thay đổi bất thường của con trai. Cũng vì vậy mà ông Hùng thiếu kiên nhẫn, phớt lờ cảm xúc, suy nghĩ của Khoa, đôi khi nóng nảy thất thường. Từ tiền đề ấy, Quỷ bắt hồn hoàn toàn có thể trở thành câu chuyện giàu sức nặng về hệ quả của những sang chấn tâm lý, sự đứt gãy trong mối quan hệ cha con và hành trình học cách yêu thương sau mất mát.

Khi đặt bi kịch đời thường trong bối cảnh tín ngưỡng dân gian về quỷ báo oán, bộ phim thậm chí có cơ hội biến yếu tố kinh dị thành chất xúc tác để các nhân vật đối diện quá khứ, hối chuộc lỗi lầm để rồi hàn gắn những vết thương vẫn còn rỉ máu.

Đáng tiếc là sự non nớt trong kịch bản khiến vai diễn của Quang Tuấn trở nên mờ nhạt. Sự thờ ơ, hời hợt của ông Hùng cho tới những rạn nứt trong mối quan hệ cha con mới được khắc họa thoáng qua, khiến chúng hiện lên chưa đủ sức thuyết phục. Sở dĩ nói như vậy vì phần lớn mâu thuẫn tái hiện bằng loạt tình huống lộ rõ sự sắp đặt gượng gạo, hoặc bộc lộ trực tiếp bằng nội dung lời thoại.

Cuộc chiến với quỷ dữ đáng lẽ đã là bước ngoặt khiến ông Hùng phải đối diện với những ám ảnh và tội lỗi quá khứ, song lại bị biến thành chuỗi màn rượt đuổi nhàm chán giữa con người và thế lực siêu nhiên. Cốt truyện không phức tạp, nhưng nội dung dài dòng, lê thê vì ôm đồm tình tiết, lối kể vòng vo kém mạch lạc khiến tổng thể trở nên khó theo dõi.

Sự hạn chế trong việc xây dựng nhân vật khiến màn trình diễn của Quang Tuấn trở nên đáng quên. Ông Hùng trong Quỷ bắt hồn chẳng khác những Quang của Quỷ nhập tràng, Nam của Quỷ cẩu hay Thành trong Bóng đè… Sự giằng xé nội tâm nhân vật hiếm khi được lột tả qua ánh mắt hay diễn xuất biểu cảm gương mặt.

Quang Tuấn có chuỗi 5 phim liên tiếp doanh thu trên 100 tỷ đồng .

Phần lớn sự giận dữ, đau khổ hoặc hoảng loạn nơi nhân vật đều được Quang Tuấn thể hiện bằng cách lớn tiếng, với biểu cảm trợn mắt nhàm chán. Nam diễn viên chưa cho thấy những biến chuyển linh hoạt trong sắc thái nhân vật khi phản ứng trước những tình huống phức tạp.

Đặc biệt, cảnh Hùng phát hiện con trai lén đốt giấy khen đáng lẽ là thời điểm nhân vật nhận ra khoảng cách giữa mình và con đã lớn đến mức nào. Thế nhưng ánh mắt của Quang Tuấn gần như không có biến đổi, biểu cảm hời hợt khiến khoảnh khắc trôi đi trong lãng phí.

Hay như việc sau loạt biến cố, chứng kiến con trai đứng trước nguy cơ bị đoạt mất mạng sống, Hùng vẫn tiếp tục quát mắng, lớn tiếng với con. Hành động ấy đi ngược bản năng của một người cha đang đối diện nguy cơ mất đi điều quý giá nhất.

Phong độ thất thường

Dĩ nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về Quang Tuấn. Chính kịch bản thiếu chiều sâu khiến anh chưa có đủ đất diễn để tạo ấn tượng, dù thời lượng lên hình dồi dào. Diễn viên vẫn cho thấy sự lăn xả với nhân vật, thực hiện những cảnh quay tốn sức lực. Dù biểu cảm một màu, nhưng khó phủ nhận Quang Tuấn đài từ có cảm xúc, nên phần nào đó che giấu bớt sự gượng gạo nơi nhân vật.

Nếu nhìn toàn bộ sự nghiệp, tài tử sinh năm 1985 vẫn là một trong những gương mặt có thực lực của điện ảnh Việt. Không nhiều diễn viên có thể lột tả kiểu vai nghèo khổ, cuộc đời lắm thăng trầm được như Quang Tuấn.

Sự nghiêm túc với nghề cũng là điều khó phủ nhận. Quang Tuấn nhiều lần thay đổi ngoại hình, chấp nhận giảm cân hoặc điều chỉnh hình thể để phục vụ vai diễn. Thành tích phòng vé của diễn viên hiện thuộc nhóm ấn tượng nhất điện ảnh Việt, với tổng doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng . Điều đó cho thấy anh là cái tên được các nhà sản xuất tin tưởng và có sức hút nhất định với khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm thành công, anh cũng từng không ít lần "ngã ngựa" với những dự án đáng quên như như 1990 hay Biệt đội rất ổn.

Quang Tuấn gây hụt hẫng với nhiều dự án chất lượng kém kỳ vọng.

Liên tục nhận lời mời đóng phim mà thiếu sự chọn lọc kịch bản khiến phong độ của Quang Tuấn lên xuống thất thường. Chỉ chưa đầy 2 năm đổ lại, nam diễn viên gặp gỡ khán giả tới 7 lần, trong đó tới 4 phim thuộc dòng kinh dị. Màn thể hiện của Quang Tuấn trong Quỷ bắt hồn thực chất không đến mức thảm họa, nhưng gây thất vọng vì chẳng mới lạ, khác biệt so với loạt vai diễn cùng màu sắc trước đó của anh.

Với việc thường xuyên xuất hiện trong loạt dự án chất lượng trung bình thấp, Quang Tuấn bị cho là đang lãng phí chính mình, thiếu bước tiến trong sự nghiệp. Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, diễn viên từng chia sẻ không có vai diễn nào mà anh không hài lòng ở bản thân: "Khi làm phim nào đó, tôi luôn cố gắng hết sức. Tôi không muốn phải tự đặt những câu hỏi như 'Tại sao lúc đó mình không diễn tốt hơn'".

Sự cần mẫn, lăn xả là điều đáng khích lệ ở Quang Tuấn. Song hiện tại, điều anh cần có lẽ là sự tỉnh táo, thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản.