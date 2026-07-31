Huỳnh Lập vào đường đua

Thư tình gửi ngoại lấy bối cảnh Trung Quốc, Thái Lan từ thập niên 1950 tới hiện tại, nói về cuộc đời của bà Diệp Thục Như. Vốn xuất thân tiểu thư, bà trốn nhà đi theo chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh. Vì biến cố chính trị, ông Mộc Sinh phiêu bạt tới Thái Lan. Đôi vợ chồng gửi gắm tình yêu qua những lá thư. Một ngày, Diệp Thục Như nhận bức ảnh chồng bên một phụ nữ và những đứa trẻ kèm tin ông đã qua đời.