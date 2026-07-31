Huỳnh Lập vào đường đua

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Mở màn rạp Việt tháng 8 là Ám: Chuỗi phim ngắn linh dị. Phim bao gồm ba câu chuyện: Hồng Y Oán kể về tấm vải may bộ áo dài bị ma ám khiến người mặc hứng chịu những vết cắt cho đến khi chiếc áo chuyển từ trắng sang đỏ, Nước Lặng xoay quanh cái chết bí ẩn vùng sông nước và Người Hộ Tang kể về một người hộ tang liên tục gặp những hiện tượng kỳ bí sau khi cán chết con mèo đen.
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Thư tình gửi ngoại lấy bối cảnh Trung Quốc, Thái Lan từ thập niên 1950 tới hiện tại, nói về cuộc đời của bà Diệp Thục Như. Vốn xuất thân tiểu thư, bà trốn nhà đi theo chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh. Vì biến cố chính trị, ông Mộc Sinh phiêu bạt tới Thái Lan. Đôi vợ chồng gửi gắm tình yêu qua những lá thư. Một ngày, Diệp Thục Như nhận bức ảnh chồng bên một phụ nữ và những đứa trẻ kèm tin ông đã qua đời.
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Một cái tên thuộc thể loại hoạt hình đáng chú ý là Paw Patrol: Phim khủng long của đạo diễn Cal Brunker. Dự án quy tụ dàn sao lồng tiếng, với sự góp giọng của Snoop Dogg, Paris Hilton, Mckenna Grace cùng Jennifer Hudson. Câu chuyện bắt đầu khi con tàu của Paw Patrol bị cuốn vào một cơn bão bí ẩn, đội cún vô tình lưu lạc đến một hòn đảo nhiệt đới vô danh - nơi sinh sống của nhiều loài khủng long cổ xưa, và gặp gỡ Rex, chuyên gia về khủng long đã mắc kẹt tại đây nhiều năm.
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Một đại diện nổi bật của dòng phim sinh tồn là Ngày tàn của phố Oak đến từ đạo diễn David Robert Mitchell. Thảm họa thiên nhiên xé toạc Oak khỏi khu ngoại ô và đưa con phố đến một nơi xa lạ. Từ đó, gia đình Platt nhanh chóng nhận ra rằng chỉ khi sát cánh bên nhau, họ mới có thể vượt qua số phận nghiệt ngã.
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Sau hơn một thập kỷ chinh phục người hâm mộ toàn cầu, thương hiệu đình đám Attack on Titan trở lại với phần kết The Last Attack. Trong cuộc chiến cuối cùng định đoạt số phận thế giới, Eren Yeager giải phóng sức mạnh tối thượng của các Titan, dẫn đầu đội quân Titan Đại hình khổng lồ quyết tâm hủy diệt mọi kẻ thù đe dọa quê hương Eldia.
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Sau thành công của Nhà gia tiên, Huỳnh Lập tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, mang màu sắc hài hước, gia đình. Chuyện phim xoay quanh Trí Bình, một chàng trai gen Z, trở về vùng quê hẻo lánh để nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời - một cựu chiến binh sống đơn độc nhiều năm. Đan xen giữa tiếng cười và các yếu tố tâm linh, chuyện phim hướng tới gia đình, sự trưởng thành và hành trình đi tìm câu trả lời cho nỗi trăn trở: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.