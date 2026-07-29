Thấy gì sau cảnh ngoại tình hút gần 2 triệu lượt xem

Trích đoạn về cái kết của hai nhân vật ngoại tình trong "Dưới ô cửa sáng đèn" thu hút lượng người xem, bàn luận "khủng" chỉ sau ít giờ đăng tải.

Dưới ô cửa sáng đèn đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả truyền hình thời điểm hiện tại. Kể về đời sống trong một khu tập thể cũ giữa lòng thủ đô Hà Nội, tác phẩm không chỉ xoay quanh chuyện mưu sinh, tình thân hay áp lực cơm áo gạo tiền, mà còn phản ánh những vấn đề trong hôn nhân và các mối quan hệ tình cảm.

Sau khoảng 2 tháng ra mắt, Dưới ô cửa sáng đèn sắp đi đến hồi kết. Ở những diễn biến mới nhất trong tập 32, mối quan hệ rối rắm của bộ ba Diệu (Quỳnh Châu), Dương (Tiến Lộc) và Trang (Thanh Tâm) vừa có thêm bước ngoặt mới.

Cái kết của kẻ ngoại tình

Diệu gặp lại chồng cũ và tiết lộ vô tình nhìn thấy Trang tại bệnh viện phụ sản. Cô tin rằng "tiểu tam" đang mang thai đứa con của anh. Thay vì níu kéo, Diệu lựa chọn buông tay. Cô thậm chí chủ động đưa địa chỉ của Trang và khuyên Dương đi tìm đối phương. Dù nghẹn ngào, Diệu vẫn cố mỉm cười, chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ngay sau đó, đoạn preview giới thiệu tập 33 tiếp tục khiến khán giả "dậy sóng". Trích đoạn hé lộ Diệu cuối cùng cũng gặt hái thành quả sau quãng thời gian dài nỗ lực, chính thức sở hữu công ty của riêng mình. Trong khi, Dương cũng có cuộc hội ngộ với Trang. Vừa thấy người tình, Trang không giấu nổi sự kinh ngạc. Đáp lại, Dương tiến đến ôm chầm lấy đối phương. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để nhiều khán giả tin rằng đây là khoảnh khắc đoàn tụ của gã chồng bội bạc và cô tình nhân nay đang mang thai.

Trích đoạn với caption "Hạnh phúc viên mãn của Dương và Trang" trên fanpage nhà đài nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải, kéo theo hàng nghìn bình luận tranh cãi về thông điệp của Dưới ô cửa sáng đèn.

Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc trước khả năng cặp đôi ngoại tình lại có cái kết trọn vẹn. Điều khó chấp nhận ở chỗ Dương và Trang dường như không phải trả cái giá tương xứng cho lựa chọn sai lầm của mình.

Không chỉ có tình yêu, Trang còn đường đường chính chính bước bên cạnh người đàn ông mà cô cướp mất khỏi tay Diệu. Trong khi, “chính thất” dù có cái kết hạnh phúc nhưng vẫn là người phải chịu nhiều tổn thương suốt bộ phim. Không ít luồng ý kiến cho rằng nếu kịch bản thực sự để hai kẻ ngoại tình đến được với nhau và xây dựng tổ ấm, thông điệp Dưới ô cửa sáng đèn sẽ có phần lệch lạc khi cổ xúy cho hành vi phá hoại hôn nhân.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng phản ứng của số đông hiện tại có phần hơi vội vàng, bởi đoạn preview vốn chỉ giới thiệu một vài phân cảnh nhỏ, khó phản ánh toàn bộ diễn biến tập phim. Một vài bộ phim truyền hình trước đây cũng từng đánh lạc hướng người xem thông qua trailer, nhằm tăng sức hút trước giờ phát sóng. Vì vậy, cái ôm thật chặt giữa Dương và Trang chưa hẳn đồng nghĩa với việc cả hai sẽ có một cái kết viên mãn.

Cảnh phim tranh cãi trong Dưới ô cửa sáng đèn.

Giữa những tranh cãi trái chiều về số phận của hai nhân vật, một bình luận có lẽ đáng để lưu tâm: “Khi không còn yêu, hãy dũng cảm rời khỏi cuộc hôn nhân”. Theo đó, điều đáng bàn không nằm ở việc Dương và Trang có thực sự được ở bên nhau hay phải nhận một cái kết bi kịch, mà là cách bộ phim lựa chọn khắc họa hành trình của Diệu sau biến cố.

Trong bối cảnh hiện đại, chủ đề đáng quan tâm không còn là việc những người phản bội phải bị trừng phạt thế nào, mà là người từng chịu tổn thương bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại, chữa lành vết thương và xây dựng cuộc sống mới ra sao. Bởi sự mạnh mẽ của người phụ nữ khi thoát ra khỏi mối quan hệ đổ vỡ, tự chủ và tìm lại giá trị của bản thân đôi khi là cái kết đẹp, ý nghĩa hơn bất kỳ màn báo thù hay sự trừng phạt nào.

Càng ức chế, càng muốn xem

Việc chỉ một đoạn phim ngắn cũng đủ tạo nên làn sóng tranh luận phản ánh sức nóng của tuyến truyện ngoại tình, vốn ban đầu chẳng phải nội dung chính trong Dưới ô cửa sáng đèn. Phần đông người xem mong muốn kịch bản đưa ra một cái kết đủ sức thuyết phục về mặt đạo đức, nơi nhân vật phải trả một cái giá tương xứng sau những hành động sai lầm của mình.

Thực tế, Dưới ô cửa sáng đèn không phải trường hợp cá biệt. Vài năm trở lại, ngoại tình và "tiểu tam" đã trở thành một trong những chủ đề được giới làm phim truyền hình Việt khai thác ồ ạt. Nếu trước đây, những tình tiết này chỉ đóng vai trò như gia vị trong câu chuyện, thì gần đây, chúng trở thành xung đột quan trọng, thậm chí quyết định sức nóng của cả phim.

Không khó để bắt gặp mô-típ này trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như Trạm cứu hộ trái tim, Chúng ta của 8 năm sau, Yêu trước ngày cưới, Gia đình mình vui bất thình lình, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Nơi giấc mơ tìm về... Mỗi phim có nội dung khác nhau, nhưng điểm chung là đều chứa đựng mối quan hệ rạn nứt bởi sự xuất hiện của người thứ ba, những cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm hay màn đối đầu giữa người vợ, người chồng và nhân tình. Cảnh bắt quả tang ngoại tình, đánh ghen, đối chất hoặc màn lật mặt kẻ phản bội thường xuyên trở thành những phân đoạn thu hút nhiều lượt xem và bình luận nhất trên mạng xã hội.

Việc giới làm phim liên tục khai thác chủ đề này không phải ngẫu nhiên. Trong bài báo Infidelity's Lure: Cautionary and Illicit Entertainment trên tờ The New York Times, nhà báo kiêm nhà phê bình Deborah Hornblow nhận định ngoại tình luôn là chất liệu giải trí hấp dẫn bởi nó gắn với những điều cấm kỵ, ích kỷ và sai trái. Sự thật phũ phàng là chủ đề này khiến người ta cảm thấy thú vị, miễn là có thể thưởng thức nó từ khoảng cách thoải mái trên ghế sofa phòng khách hoặc chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Bởi chúng ta “không bao giờ chán việc soi mói vào chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là các mối quan hệ ngoài luồng”.

Theo Hornblow, trong thời đại công nghệ số, những câu chuyện về ngoại tình giống như "liều vắc xin phòng ngừa", đóng vai trò là lời cảnh báo, nhắc nhở rằng đằng sau sức hấp dẫn của một người tình mới là hậu quả của sự phản bội. Và dĩ nhiên, những câu chuyện ấy khiến khán giả không khỏi tò mò, kích thích.

Chủ đề ngoại tình thường xuyên được khai thác trên màn ảnh Việt lẫn quốc tế.

Trở lại với việc tình tiết ngoại tình gây xôn xao, điều đáng lưu tâm là dù phần lớn các câu chuyện đều đi theo mô-típ quen thuộc đến nhàm chán, sức hút của chúng vẫn không hề suy giảm. Chẳng riêng màn ảnh Việt mà trên thế giới, hàng loạt tác phẩm khai thác chuyện ngoại tình đến mức cũ mèm vẫn được đón nhận.

Ví như ở Closer, các nhân vật đều phải nếm trải nỗi đau bị phản bội cùng những hệ lụy kéo dài. Còn trong We Don't Live Here Anymore, người chồng ngoại tình phải đứng giữa hai lựa chọn: đánh đổi gia đình hạnh phúc để theo đuổi đam mê xác thịt, hay từ bỏ cuộc tình ngoài luồng để về với vợ con... Điểm chung của những tác phẩm này là việc khắc họa sự giằng xé trong tâm lý người trong cuộc, cho tới cú sốc và chuỗi phản ứng khi lòng tin bị phá vỡ.

Một số tác phẩm đôi khi đẩy hậu quả ngoại tình lên đỉnh điểm, như một phép ẩn dụ về sự trừng phạt đạo đức. Trong Presumed Innocent, vụ ngoại tình của người chồng vô tình biến bà vợ thành kẻ sát nhân. Câu kết của bộ phim như một bản tuyên án: "Có tội ác, có nạn nhân và sẽ có sự trừng phạt".

Điều khiến phim ngoại tình hấp dẫn không phải vì khán giả yêu thích sự phản bội, mà vì nó kích hoạt đồng thời nhiều cơ chế tâm lý ẩn sâu trong người xem. Chính sự giằng co giữa tò mò, ức chế và phẫn nộ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của những câu chuyện ngoại tình. Khán giả càng tức giận trước hành vi của nhân vật, họ càng muốn theo dõi đến cùng để chứng kiến kết cục.

Nói cách khác, chính sự khó chịu, ức chế khi chứng kiến ngoại tình trên phim trở thành yếu tố giữ chân người xem, bởi họ được chứng kiến một điều cấm kỵ diễn ra trong không gian an toàn của màn ảnh. Mặt khác, người xem còn được các nhà làm phim trao cho vị thế "quan tòa phán xét", được đánh giá ai đúng, ai sai và chờ xem liệu nhân vật có phải trả giá đúng như những gì mà họ phán đoán.